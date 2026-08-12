¿Quién es el árbitro de PSG vs Aston Villa por la Supercopa de la UEFA?

La UEFA sorprendió a todos designando a este árbitro para la final de la Supercopa entre PSG y Aston Villa.

PSG y Aston Villa definen a un nuevo campeón de Europa en la edición de la Supercopa UEFA. Los dos equipos se juegan el primer título de la temporada en lo que promete ser una gran final por el antecedente inmediato entre los dos equipos.

¿Quién es el árbitro de la final de la Supercopa UEFA?

La UEFA designó al árbitro de la Supercopa UEFA desde hace varios meses, cuando eligió a Omar Abdulkadir Artan de Somalia. El árbitro se volvió muy viral hace meses cuando se le prohibió la entrada a los Estados Unidos para pitar en el Mundial.

Ante este horrible gesto que tuvo el país con el central que iba a dirigir su primer Mundial, la UEFA decidió darle la Supercopa entre PSG y Aston Villa. Por lo cual, el árbitro africano hará historia también pitando un partido de campeonato del fútbol europeo.

Omar Abdulkadir Artan de Somalia pita la final de la Supercopa UEFA. (Foto: GettyImages)

La UEFA define a su nuevo monarca y el PSG tiene la gran chance de ser bicampeón del torneo, puesto que, ya ganó este título en el 2025 cuando enfrentó al Tottenham y se llevó el campeonato.

¿Qué canal pasa el partido de la Supercopa UEFA y a qué hora es?

La final de la Supercopa UEFA comienza a las 14H00 (EC-CO-PE). El encuentro también se podrá ver por ESPN y el Plan Premium de Disney+.

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