El DT de Luis Suárez le defendió tras ser abucheado por el interés del Barcelona

Luis Javier Suárez fue suplente en el encuentro entre Vitória Guimarães y Sporting de Lisboa por la segunda jornada del campeonato portugués. Pero la noticia no estuvo ahí a la hora de hablar del futbolista dirigido por Rui Borges. El colombiano recibió abucheos por parte de las gradas del equipo de la capital lusa producto de los rumores que lo relacionaron con Barcelona solamente unas dos jornadas atrás.

Rui Borges tuvo que salir en defensa de su delantero. Uno que en este momento únicamente no es titular por cuestiones físicas y que no nos olvidemos que en la última campaña anotó más de 38 goles. Pide calma en relación a todos los rumores leídos de la última semana y mucho más después de ver que Sporting de Lisboa no bajará sus pretensiones en relación al interés de Barcelona. Clima caliente en Portugal.

“¿Suárez? Las personas creen en todo lo que leen y debe estar relacionado con eso. Hizo una gran temporada, nos dio mucho y va a seguir dándole mucho al Sporting”, reflexiones del entrenador Rui Borges. Todo empezó a escalar puertas adentro del equipo producto de la información revelada por Fabrizio Romano en el mediodía del viernes. De momento la operación se encuentra absolutamente descartada.

Y el motivo no es otro que las pretensiones económicas del Sporting en relación a Luis Suárez. El colombiano solamente saldrá del equipo de la capital portuguesa por el valor de su cláusula de rescisión. 80 millones de euros es el precio estipulado por un delantero que tiene contrato hasta el año 2030 y que apenas ha vivido 12 meses bajo los Leones de Lisboa.

Ruis Borges defendió a Luis Suárez tras los abucheos: GETTY

Borges defendió a Luis Suárez sabiendo lo que viene por delante. Salvo giro de 180° no se espera que el colombiano abandone el club a lo largo de la próxima semana y media. Recordemos que Sporting de Lisboa incluso ya rechazó propuestas del Fenerbahçe de Turquía y otros acercamientos por parte de la Premier League para intentar llevarse al delantero. Por lo pronto su entrenador pide calma y defenderlo de los ataques de una afición que no lo quiere perder a manos de los culés.

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Barcelona preguntará por más delanteros

Con Luis Suárez ya descartado y Julián Alvarez cada vez más difícil, hay que mover ficha. Desde medios como Sport o Mundo Deportivo se destacan las posibilidades de intentar algún acuerdo con Arsenal por el delantero sueco Viktor Gyökeres. No será una operación sencilla teniendo en cuenta las pretensiones económicas del vigente campeón de la Premier League.

En Barcelona reconocen la dificultad de cualquier operación en el final del mercado. Mucho más teniendo en cuenta el dinero que se pagará a Rodri en la operación para sacarlo de Manchester City. Que el delantero egipcio de 19 años, Hamza Abdelkarim, goleador de la pretemporada en cuanto a delanteros se refiere, tenga plaza en el primer equipo no se encuentra ni mucho menos descartado.

Datos claves

Luis Javier Suárez fue abucheado por aficionados tras los rumores que lo vinculan con Barcelona.

fue abucheado por aficionados tras los rumores que lo vinculan con Barcelona. El entrenador Rui Borges defendió al colombiano recordando sus 38 goles de la temporada pasada.

defendió al colombiano recordando sus 38 goles de la temporada pasada. Sporting de Lisboa únicamente dejará salir a Suárez por su cláusula de 80 millones.