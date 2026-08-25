Luis Díaz se quedó por fuera de los 10 mejores jugadores elegidos por la Bundesliga

La Bundesliga eligió a Harry Kane como jugador de la última temporada y Luis Díaz se quedó por fuera del top 10. Bayern Munich dominó todos los premios.

Luis Díaz y el Bayern Múnich se preparan para el inicio de una nueva Bundesliga donde el equipo de Vincent Kompany intentará defender el título obtenido meses atrás. Todo ello solamente unas horas después de que se entregasen los premios a los mejores jugadores de la última temporada en el fútbol alemán. El colombiano se quedó por fuera del top 10 elegido por los directivos del campeonato teutón.

La noticia llega al ver la página web del Bayern Múnich. En esta aparece Harry Kane como el mejor futbolista de la última temporada del fútbol alemán después de conseguir los títulos tanto de la Bundesliga como de la Copa de Alemania. En cuanto a los futbolistas de Vincent Kompany se refiere, únicamente aparecen en el top 10 otros como Michael Olise, Joshua Kimmich y Manuel Neuer. Este último se encuentra ubicado en la décima posición del ranking de todo el campeonato. Por ende, Luis Díaz, y pese a una gran temporada, no pudo meterse en dicha distinción.

Para muchos fue una sorpresa teniendo en cuenta los positivos números del colombiano en su primera temporada por Baviera. A lo largo de los primeros 51 partidos oficiales de su historia en el Bayern Múnich, Luis Díaz anotó 26 goles y se dio el gusto de dar hasta 19 asistencias para el equipo de Kompany. En este momento incluso ya festejó un título en la presente temporada después de quedarse con la Supercopa de Alemania en el encuentro frente al Borussia Dortmund.

Será una temporada marcada por retos en el campeonato tanto nacional como internacional para Luis Díaz. Todo lo que no sea quedarse con los títulos de Bundesliga y Copa de Alemania es entendido como un fracaso puertas adentro del Bayern Múnich. La UEFA Champions League volverá a ser el gran objetivo de un proyecto que desde el año 2020 no reina en el territorio europeo y que ha venido arañando varias semifinales en este camino.

Luis Díaz ya empezó la temporada con títulos: GETTY

A pesar de su gran rendimiento en los últimos 12 meses, Luis Díaz se quedó por fuera del ranking de los 10 mejores jugadores de la última Bundesliga según los propios directivos de la patronal. El colombiano se prepara para una segunda temporada en el fútbol alemán donde intentará mantener todos los títulos del panorama nacional e igualmente soñar con su primera conquista en el apartado de UEFA.

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Bayern espera el Balón de Oro para Harry Kane

Rouven Kasper, director de Marketing y Ventas del FC Bayern, habló a lo largo de las últimas horas con MARCA sobre el premio que se entrega en un mes. No duda que Kane merece el galardón: “Para el Bayern no hay ninguna duda: no se nos ocurre un mejor candidato al Balón que Harry. Sólo puede ser él”.

“Ningún jugador marcó más goles que él en la temporada y sólo Messi ha logrado más tantos que Harry en un año en toda la historia, contando Bayern y Selección. Y Harry, además, es un caballero del deporte”, palabras del directivo del Bayern Múnich alrededor de uno de los grandes debates que tendrá este deporte dentro de unos meses.

Datos claves

Luis Díaz quedó fuera del top 10 de mejores futbolistas de la Bundesliga .

quedó fuera del top 10 de mejores futbolistas de la . Harry Kane fue elegido como el mejor jugador de la temporada en Alemania .

fue elegido como el mejor jugador de la temporada en . Rouven Kasper afirmó que Harry Kane es el mejor candidato al Balón de Oro.