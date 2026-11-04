Alineaciones de Viking y Sabah FK por la Champions League: formaciones probables

Viking recibe a Sabah FK este miércoles 4 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Lyse Arena. Viking viene de caer 1-3 ante Aston Villa y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Sabah FK viene de caer 1-2 ante Dortmund y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Viking y Sabah FK
Viking (4-3-3): Arild Ostbo, Henrik Heggheim, Gianni Stensness, Jesper Daland, Kristoffer Haugen, Tobias Moi, Joe Bell, Kristoffer Askildsen, Peter Christiansen, Erik Botheim, Zlatko Tripić. DT: Bjarte Lunde Aarsheim.
Sabah FK (4-2-3-1): Stas Pokatilov, Akim Zedadka, Steve Solvet, A McCarthy, Tymoteusz Puchacz, Umarali Rakhmonaliev, Du Queiroz, Ivan Lepinjica, Kaheem Parris, Joy-Lance Mickels, Christian Nwachukwu. DT: Valdas Dambrauskas.
La previa de Viking y Sabah FK: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 4 de noviembre
- Hora: 17:00 (hora de Chile)
- Estadio: Lyse Arena
- Próximo partido de Viking: vs. Atlético de Madrid, miércoles 25 de noviembre
- Próximo partido de Sabah FK: vs. Barcelona, miércoles 25 de noviembre