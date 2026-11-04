Viking vs. Sabah FK: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 4 de la Champions League

Viking y Sabah FK se enfrentan este miércoles 4 de noviembre, en el Lyse Arena, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Viking recibe a Sabah FK este miércoles 4 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Lyse Arena. Con apenas un punto en tres fechas, Viking necesita reaccionar si todavía quiere soñar con meterse entre los puestos de clasificación. La Champions ya le mostró lo exigente que puede ser este formato y el margen de error es mínimo.

Los dos equipos llegan con la obligación de sumar de verdad, no de completar la tabla. Para Viking es casi una final anticipada; para Sabah FK, la chance de dar un golpe que lo meta en la pelea por los puestos de repesca.

La actualidad de ambos equipos

Viking no la está pasando bien en esta fase de grupos. Cayó de visitante ante Aston Villa, antes había rescatado un empate agónico 3-3 frente a Bayern y en la fecha inicial perdió también como visitante contra Stuttgart. Con un solo punto en tres partidos, está 33° de 36 equipos y necesita un triunfo para no quedar descolgado de la clasificación.

Sabah FK llega algo mejor parado, aunque viene de perder como local ante Dortmund por 2-1. Antes había conseguido un triunfo importante 2-0 sobre Slavia Praga también en su cancha, aunque en el arranque del torneo sufrió una goleada 4-0 ante Manchester United como visitante. Con tres puntos, está 25°, una posición que todavía le permite pensar en algo más si logra sumar afuera.

Horario del partido

Chile: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs

AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs

Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Viking y Sabah FK se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.

se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN6 .

y . Viking suma 1 punto en el torneo.

suma 1 punto en el torneo. Sabah FK suma 3 puntos en el torneo.