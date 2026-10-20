Alineaciones de Stuttgart y Atlético de Madrid por la Champions League: formaciones probables

Stuttgart y Atlético de Madrid se enfrentan este martes 20 de octubre por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Stuttgart recibe a Atlético de Madrid este martes 20 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. Stuttgart viene de ganarle 3-0 a Slovan Bratislava y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos. Atlético de Madrid viene de ganarle 2-0 a Manchester United y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

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