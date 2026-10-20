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Alineaciones de Stuttgart y Atlético de Madrid por la Champions League: formaciones probables

Stuttgart y Atlético de Madrid se enfrentan este martes 20 de octubre por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Stuttgart vs. Atlético, Champions League
Stuttgart vs. Atlético, Champions League

Stuttgart recibe a Atlético de Madrid este martes 20 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. Stuttgart viene de ganarle 3-0 a Slovan Bratislava y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos. Atlético de Madrid viene de ganarle 2-0 a Manchester United y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Stuttgart y Atlético de Madrid

Stuttgart (4-2-3-1): Dennis Seimen, Josha Vagnoman, Finn Jeltsch, Julián Chabot, Ramon Hendriks, Grischa Prömel, Deniz Undav, Angelo Stiller, Bilal El Khannouss, Dženan Pejčinović, Chris Führich. DT: Sebastian Hoeneß.

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Atlético de Madrid (4-4-2): Jan Oblak, Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Alex Grimaldo, Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Morten Hjulmand, Álex Baena, Lee Kang-in, Julián Alvarez. DT: Diego Simeone.

La previa de Stuttgart y Atlético de Madrid: todo lo que hay que saber

  • Día: martes 20 de octubre
  • Hora: 16:00 (hora de Chile)
  • Próximo partido de Stuttgart: vs. Galatasaray, martes 3 de noviembre
  • Próximo partido de Atlético de Madrid: vs. Bayern, martes 3 de noviembre
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