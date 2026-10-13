Dónde ver EN VIVO Slovan Bratislava vs. Stuttgart por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Slovan Bratislava y Stuttgart se enfrentan este miércoles 14 de octubre, en el Tehelne Pole Stadion, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

El miércoles 14 de octubre el Tehelne Pole Stadion recibe un partido con el Slovan Bratislava todavía golpeado por una goleada en contra y un Stuttgart que llegó pisando fuerte a esta Champions League.

Es la segunda jornada de la fase de liga y ninguno de los dos quiere arrancar con cero puntos en el casillero. Para el equipo eslovaco es casi una final anticipada si quiere meterse en la pelea por los puestos de clasificación.

Horario del partido

Chile: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Slovan Bratislava llega golpeado después de caer 6-1 como visitante ante PSG, un resultado que lo dejó último en la tabla general de 36 equipos y sin puntos todavía. El funcionamiento defensivo quedó expuesto en esa salida a Francia y ahora el equipo necesita reaccionar de local para no quedar descolgado del grupo.

Stuttgart, en cambio, empezó con una victoria cómoda 3-1 ante Viking como local y se ubica séptimo con tres unidades. El equipo alemán llega con confianza y como favorito declarado para este cruce, con la idea de consolidar un arranque sólido que lo deje bien posicionado antes de que el torneo se complique.

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El historial entre Slovan Bratislava y Stuttgart

El historial entre ambos es corto pero parejo para Stuttgart: de tres enfrentamientos, el equipo alemán ganó dos y el restante terminó en empate, sin derrotas en el cruce directo. En el global de goles también manda el Stuttgart, con seis convertidos contra tres del Slovan.

El antecedente más reciente es de enero de 2025, cuando el Slovan Bratislava cayó 3-1 en su casa frente al mismo rival que ahora vuelve a visitarlo. Los otros dos duelos, de 2010, también quedaron del lado alemán o en empate, así que la localía eslovaca no alcanzó hasta ahora para torcer la historia.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 21/01/2025 Slovan Bratislava vs. Stuttgart 1-3 UEFA Champions League 26/08/2010 Stuttgart vs. Slovan Bratislava 2-2 UEFA Europa League 19/08/2010 Slovan Bratislava vs. Stuttgart 0-1 UEFA Europa League

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 13:45 hs

Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 13:45 hs

Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs

Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Slovan Bratislava y Stuttgart se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.

se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 2 de la Champions League. El partido se transmitirá por ESPN4 y Disney+ Premium .

y . Slovan Bratislava suma 0 puntos en el torneo.

suma 0 puntos en el torneo. Stuttgart suma 3 puntos tras vencer a Viking.