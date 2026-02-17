La Champions League entra en terreno decisivo y el margen de error es mínimo. Los Playoffs obligan a los equipos a competir con máxima concentración, donde cualquier detalle puede inclinar la balanza.

En ese escenario, Benfica y Real Madrid vuelven a verse las caras en un cruce que ya dejó antecedentes en esta misma edición del torneo. Los de José Mourinho ya supieron golpear a los de Álvaro Arbeloa en la fase inicial, obligándolos a disputar esta instancia.

Con ambos planteles cargados de figuras, la tecnología también entra en juego: los modelos de inteligencia artificial comienzan a proyectar posibles escenarios para uno de los duelos más atractivos de la jornada.

¿ Nuevo golpe de las Águilas o finalmente la revancha Merengue? | FOTO: Getty Images

¿Qué predice la IA para Benfica vs. Real Madrid?

Según simulaciones realizadas por modelos predictivos basados en rendimiento reciente, estadísticas ofensivas/defensivas y antecedentes europeos, el favorito sería el Real Madrid, aunque en un partido muy ajustado.

La proyección más repetida arroja un triunfo 2-1 para el conjunto español, considerando su eficacia en fases eliminatorias y jerarquía individual en ataque.

No obstante, los algoritmos también advierten un alto porcentaje de probabilidad de empate, especialmente por la fortaleza del Benfica como local en el Estádio da Luz.

Probabilidades estimadas por la IA

Real Madrid gana: 42%

Empate: 31%

Benfica gana: 27%

Un duelo abierto, con ligera ventaja Merengue en los cálculos, pero con margen suficiente para una sorpresa portuguesa.