Alexis Sánchez sigue demostrando que su llegada al Sevilla no fue en vano. Pese a las críticas por su contratación tras una temporada para el olvido en Udinese, ‘Maravilla’ parece haber encontrado su lugar en Europa a los 36 años.

El delantero chileno, que llegó a Andalucía bajo la aprobación del técnico Matías Almeyda, debutó a lo grande hace unos días en La Liga de España al anotarse con una espectacular asistencia de taco ante Elche que terminó en el empate 2-2 de Gerard Fernández.

Ahora, el máximo goleador de la selección chilena sigue demostrando que está en un tremendo nivel y así quedó reflejado en la práctica sevillista de este martes donde el tocopillano se mandó un tremendo golazo.

Así quedó reflejado en las redes sociales del club español quien captó el momento preciso en que Alexis agarró el balón para luego encarar a su compañero, llenarlo de bicicletas y definir con una sutileza ante el achique del portero.

“Las Maravillas de Alexis”, posteó el conjunto andaluz en sus redes sociales ante dicha obra maestra. El video ya supera los 22 mil me gusta, los 400 comentarios y casi mil 500 compartidos.

El próximo desafío de Alexis Sánchez en La Liga de España será el próximo sábado 20 de septiembre a las 13:30 horas de Chile cuando Sevilla visite al Deportivo Alavés.

