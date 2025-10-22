Este miércoles se vivió una nueva jornada de la UEFA Champions League 2025-2026 donde destacaron los triunfos de Real Madrid sobre Juventus y las goleadas de Chelsea ante Ajax, Liverpool contra Eintracht Frankfurt y Bayern Múnich ante Club Brujas.

El ‘Merengue’ de local en el Santiago Bernabéu se impuso por la cuenta mínima gracias a la anotación del inglés Jude Bellingham a los 57′. Con la victoria ante la ‘Vecchia Signora’ los dirigidos por Xabi Alonso llegaron a 9 puntos en tres fechas.

Otro que alcanzó el puntaje ideal en la fase de liga fue el Bayern Munich que goleó 4-0 al Brujas en el Allianz Arena. Para los ‘Bávaros’ marcaron Lennart Karl, Harry Kane, Luis Díaz y Nicolás Jackson.

Chelsea en tanto le dio un baile a Ajax 5-1 en Stanford Bridge con anotaciones de Marc Guiu, Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Estevao y Tyrique George.

Liverpool también recuperó la sonrisa tras superar por idéntico marcador al Eintracht Frankfurt como visitante en Alemania. Los ‘Reds’, que llegaron a 6 unidades golearon a domicilio gracias al aporte de Hugo Etikité, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté, Cody Gakpo y Dominik Szoboszlai.

Otros resultados de la jornada 3 de Champions League

Athletic 3-1 Qarabag

Qarabag Galatasaray 3-1 Bodo Glimt

Bodo Glimt Sporting 2-1 O. Marsella

O. Marsella AS Monaco 0-0 Tottenham

Tottenham Atalanta 0-0 Slavia Praha

Tabla de posiciones de la UEFA Champions League