La UEFA Champions League 2025-2026 arrancó este martes 16 de septiembre, con seis partidos por la fase de liga y triunfos de algunos de los favoritos para llegar a la final del próximo año en Madrid.

Por ejemplo el Real Madrid se impuso por 2-1 al Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu, con doblete de penal de Kylian Mbappé (28’ y 81’). Los franceses habían inaugurado el marcador con Timothy Weah (22’).

Mientras que el Arsenal venció por 2-0 a Athletic de Bilbao de visita en San Mamés, con tantos de Gabriel Martinelli (72’) y Leandro Trossard (87’).

El último campeón de la UEFA Europa League, Tottenham Hotspur, también debutó con un triunfo por 1-0 ante Villarreal en Londres, gracias al autogol de Luiz Júnior (4’).

La sorpresa de la jornada la dio el Qarabag de Azerbaiyán, que de visita venció por 3-2 al Benfica en Portugal.

En paralelo Juventus y Borussia Dortmund protagonizaron el mejor partido hasta el momento, un empate 4-4 en Italia.

Juventus y Borussia Dortmund empataron 4-4 en Turín. (Foto: Valerio Pennicino/Getty Images)

Mañana miércoles saltan a la cancha otros de los favoritos, como el campeón defensor Paris Saint Germain (vs Atalanta), el campeón del mundo Chelsea (vs Bayern Múnich), Liverpool (vs Atlético de Madrid) e Inter de Milán (vs Ajax).

Resultados día 1 de la Champions League: