El DT de O'Higgins de Rancagua, Lucas Bovaglio sorprendió con este brutal elogio a Eduardo Vargas en la U.

Universidad de Chile obtuvo un importante triunfo dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ vencieron por 1-0 a O’Higgins de Rancagua en condición de visitante con el solitario tanto de Eduardo Vargas.

Este resultado fue más que importante para el elenco de Fernando Gago, el que al finalizar la fecha, el ‘Romántico Viajero’ quedó a un paso de lograr asegurar su cupo de Chile 2, el que le permite llegar a la Copa Libertadores 2027.

Después del partido, el entrenador de O’Higgins de Rancagua, Lucas Bovaglio conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa y sorprendió con un brutal elogio a Eduardo Vargas, tras el gol que le significó la derrota a su equipo.

“La diferencia está en que tienen un jugador como Vargas, que te hace un gol en el corner del área grande, corriendo de adentro hacia afuera, es muy difícil lo que hizo, hizo un golazo”, declaró.

Bovaglio elogió a Vargas | Foto: Photosport

Finalizando, Bovaglio dejó en claro que su equipo fue dominante del partido, pero no logró hacer daño y que la Universidad de Chile pudo aprovechar la única opción que tuvo, gracias a la efectividad de un goleador como Eduardo Vargas.

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“Se volvió a perder con un hombre de más, porque reitero, tienen un goleador como Vargas, la única vez que llegaron y nos embocaron, ahí está la diferencia”, cerró.