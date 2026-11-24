Man City recibe a Napoli este martes 24 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Etihad Stadium.
Man City llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Napoli tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Man City ganó 3-2 como visitante ante RB Leipzig en la fecha anterior. Man City está 7° en la tabla con 9 puntos. Antes ganó 5-1 como local ante AEK Athens.
En su último compromiso, Napoli perdió 1-4 como visitante ante Porto. El conjunto marcha 27° con 3 puntos. Antes ganó 4-3 como local ante Bodo Glimt.
El historial entre Man City y Napoli
Man City y Napoli se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 3 triunfos de Man City, 1 de Napoli y 1 empate.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|18/09/2025
|Man City vs. Napoli
|2-0
|UEFA Champions League
|01/11/2017
|Napoli vs. Man City
|2-4
|UEFA Champions League
|17/10/2017
|Man City vs. Napoli
|2-1
|UEFA Champions League
|22/11/2011
|Napoli vs. Man City
|2-1
|UEFA Champions League
|14/09/2011
|Man City vs. Napoli
|1-1
|UEFA Champions League
Horario del partido
- Chile: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN2, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN2, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN2, Disney+ Premium, inter
- México: Max, Space
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN
- Costa Rica: ESPN2, Disney+ Premium
- Guatemala: ESPN2, Disney+ Premium
- Panamá: ESPN2, Disney+ Premium, Rush Sports 3
- El Salvador: ESPN2, Disney+ Premium
- Honduras: ESPN2, Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 5
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Galatasaray vs. Aston Villa — martes 24 de noviembre, 14:45 hs
- Bodo Glimt vs. LASK — martes 24 de noviembre, 14:45 hs
- Slovan Bratislava vs. Betis — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- Real Madrid vs. PSV — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- RB Leipzig vs. Lens — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- Feyenoord vs. Porto — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- Como 1907 vs. AEK Athens — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- Arsenal vs. Dortmund — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- Sabah FK vs. Barcelona — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs
- Slavia Praga vs. Villarreal — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs
- Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- PSG vs. Roma — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Lille vs. Bayern — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Inter vs. Stuttgart — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Brujas vs. Liverpool — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Viking — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Man City y Napoli se enfrentan este martes 24 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Man City suma 9 puntos en el torneo.
- Napoli suma 3 puntos en el torneo.