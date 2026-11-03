Dónde ver EN VIVO LASK vs. Slovan Bratislava por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

LASK recibe a Slovan Bratislava este martes 3 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Raiffeisen Arena. Ninguno de los dos llegó con margen a esta altura de la fase de liga, pero el Slovan todavía no sumó ni un punto y necesita reaccionar ya mismo. El LASK, en cambio, tiene en esta fecha una chance clara de despegarse del fondo de la tabla.
La diferencia entre los dos está a la vista en la tabla general y acá se puede confirmar o profundizar. Para el equipo austríaco es la oportunidad de sumar de visitante o local ante un rival que todavía no ganó nada en el torneo.
La actualidad de ambos equipos
El LASK llega con una victoria reciente que le vino bien al ánimo, ese 3-2 como visitante ante Sporting que cortó una racha de derrotas. Antes había caído con claridad frente a Liverpool y también había perdido contra AEK Athens, así que el funcionamiento es parejo: gana algo, pierde bastante, y hoy está 23° con apenas 3 puntos en tres presentaciones.
El Slovan Bratislava no encuentra la forma de frenar la sangría. Cayó 0-4 ante Roma, antes había perdido 0-3 de local contra Stuttgart y un mes atrás se fue goleado 6-1 frente al PSG. Sin unidades en tres fechas, está último entre los 36 equipos de la fase de liga y la urgencia por sumar algo, aunque sea un punto, crece partido tras partido.
El historial entre LASK y Slovan Bratislava
El único antecedente entre ambos data de 2015, cuando el LASK se impuso 2-1 al Slovan Bratislava. Con una sola cita previa, no hay mucho para sacar de la historia: el martes se abre prácticamente un historial nuevo entre los dos.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|14/02/2015
|LASK vs. Slovan Bratislava
|2-1
|Club Friendlies
Horario del partido
- Chile: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium, ESPN6
- Argentina: Disney+ Premium
- Perú: Disney+ Premium, ESPN6
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN6
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN6
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN6, inter
- México: Max
- Estados Unidos: Paramount+
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 7
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Villarreal vs. PSG — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
- Manchester United vs. Roma — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
- Bodo Glimt vs. Lille — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
- Feyenoord vs. Inter — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
- Barcelona vs. Aston Villa — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Bayern — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
- Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
- AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
- Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- LASK y Slovan Bratislava se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN6.
- LASK suma 3 puntos en el torneo.
- Slovan Bratislava suma 0 puntos en el torneo.