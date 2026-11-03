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Champions League

Dónde ver EN VIVO LASK vs. Slovan Bratislava por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

LASK y Slovan Bratislava se enfrentan este martes 3 de noviembre, en el Raiffeisen Arena, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

LASK vs. Slovan, Champions League
LASK vs. Slovan, Champions League

LASK recibe a Slovan Bratislava este martes 3 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Raiffeisen Arena. Ninguno de los dos llegó con margen a esta altura de la fase de liga, pero el Slovan todavía no sumó ni un punto y necesita reaccionar ya mismo. El LASK, en cambio, tiene en esta fecha una chance clara de despegarse del fondo de la tabla.

La diferencia entre los dos está a la vista en la tabla general y acá se puede confirmar o profundizar. Para el equipo austríaco es la oportunidad de sumar de visitante o local ante un rival que todavía no ganó nada en el torneo.

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La actualidad de ambos equipos

El LASK llega con una victoria reciente que le vino bien al ánimo, ese 3-2 como visitante ante Sporting que cortó una racha de derrotas. Antes había caído con claridad frente a Liverpool y también había perdido contra AEK Athens, así que el funcionamiento es parejo: gana algo, pierde bastante, y hoy está 23° con apenas 3 puntos en tres presentaciones.

El Slovan Bratislava no encuentra la forma de frenar la sangría. Cayó 0-4 ante Roma, antes había perdido 0-3 de local contra Stuttgart y un mes atrás se fue goleado 6-1 frente al PSG. Sin unidades en tres fechas, está último entre los 36 equipos de la fase de liga y la urgencia por sumar algo, aunque sea un punto, crece partido tras partido.

El historial entre LASK y Slovan Bratislava

El único antecedente entre ambos data de 2015, cuando el LASK se impuso 2-1 al Slovan Bratislava. Con una sola cita previa, no hay mucho para sacar de la historia: el martes se abre prácticamente un historial nuevo entre los dos.

Último enfrentamiento

FechaPartidoResultadoTorneo
14/02/2015LASK vs. Slovan Bratislava2-1Club Friendlies

Horario del partido

  • Chile: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Villarreal vs. PSG — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
  • Manchester United vs. Roma — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
  • Bodo Glimt vs. Lille — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
  • Feyenoord vs. Inter — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
  • Barcelona vs. Aston Villa — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
  • Atlético de Madrid vs. Bayern — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
  • Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
  • AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
  • Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

  • LASK y Slovan Bratislava se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN6.
  • LASK suma 3 puntos en el torneo.
  • Slovan Bratislava suma 0 puntos en el torneo.
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