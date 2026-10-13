LASK vs. Liverpool: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 2 de la Champions League

LASK y Liverpool se enfrentan este miércoles 14 de octubre, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Liverpool visita a LASK este miércoles 14 de octubre por la segunda jornada de la Champions League.

Liverpool llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero LASK tratará de dar el golpe.

Horario del partido

Chile: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

LASK perdió 0-1 como visitante ante AEK Athens en la fecha anterior. LASK está 28° en la tabla con 0 puntos.

En su último compromiso, Liverpool ganó 2-1 como local ante Atlético de Madrid. El conjunto marcha 13° con 3 puntos.

El historial entre LASK y Liverpool

LASK y Liverpool se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 2 de Liverpool.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 30/11/2023 Liverpool vs. LASK 4-0 UEFA Europa League 21/09/2023 LASK vs. Liverpool 1-3 UEFA Europa League

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Viking vs. Bayern — martes 13 de octubre, 16:00 hs

Villarreal vs. Napoli — martes 13 de octubre, 16:00 hs

RB Leipzig vs. PSV — martes 13 de octubre, 16:00 hs

Galatasaray vs. Barcelona — martes 13 de octubre, 16:00 hs

Inter vs. Brujas — martes 13 de octubre, 16:00 hs

Atlético de Madrid vs. Manchester United — martes 13 de octubre, 16:00 hs

Arsenal vs. Lille — martes 13 de octubre, 16:00 hs

Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 13:45 hs

Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

LASK y Liverpool se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.

se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 2 de la Champions League. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium .

y . LASK suma 0 puntos en el torneo.

suma 0 puntos en el torneo. Liverpool suma 3 puntos tras vencer a Atlético de Madrid.