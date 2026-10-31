Alineaciones de Chelsea y Manchester United por la Premier League: formaciones probables

Chelsea recibe a Manchester United este sábado 31 de octubre desde las 09:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Estadio Stamford Bridge. Chelsea viene de caer 0-2 ante Tottenham y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Manchester United viene de caer 0-3 ante Bournemouth y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Chelsea y Manchester United
Chelsea (3-4-2-1): Mike Penders, Wesley Fofana, Levi Colwill, Josh-Ko Acheampong, Pedro Neto, Cole Palmer, Moises Caicedo, Jordan Henderson, Marco Palestra, Morgan Rogers, Danny Welbeck. DT: Xabi Alonso.
Manchester United (4-2-3-1): Senne Lammens, Leny Yoro, Lisandro Martinez, Harry Maguire, Diogo Dalot, Youri Tielemans, Bruno Fernandes, Carlos Baleba, Amad Diallo, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha. DT: Michael Carrick.
Bajas y ausentes de Chelsea y Manchester United
Chelsea:
- Emiliano Martinez (ausencia; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Aaron Anselmino (ausencia; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Jamie Bynoe-Gittens (lesión de tobillo)
- Emmanuel Emegha (lesión isquiotibial)
- Reece James (lesión de rodilla; vuelve a mediados de enero de 2027)
Manchester United:
- Patrick Dorgu (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Luke Shaw (golpe; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Benjamin Sesko (lesión; vuelve a principios de enero de 2027)
- Marcus Rashford (lesión de cadera)
- Manuel Ugarte (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de abril de 2027)
La previa de Chelsea y Manchester United: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 31 de octubre
- Hora: 09:30 (hora de Chile)
- Estadio: Estadio Stamford Bridge
- Historial: 181 cruces — Chelsea ganó 55, Manchester United ganó 73 y empataron 56
- Último antecedente: 18/04/2026: Chelsea 0-1 Manchester United
- Próximo partido de Chelsea: vs. Sunderland, domingo 8 de noviembre
- Próximo partido de Manchester United: vs. Aston Villa, domingo 8 de noviembre