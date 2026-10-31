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Premier League

Alineaciones de Chelsea y Manchester United por la Premier League: formaciones probables

Chelsea y Manchester United se enfrentan este sábado 31 de octubre en el Estadio Stamford Bridge por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Chelsea vs. Man U, Premier League
Chelsea vs. Man U, Premier League

Chelsea recibe a Manchester United este sábado 31 de octubre desde las 09:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Estadio Stamford Bridge. Chelsea viene de caer 0-2 ante Tottenham y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Manchester United viene de caer 0-3 ante Bournemouth y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Chelsea y Manchester United

Chelsea (3-4-2-1): Mike Penders, Wesley Fofana, Levi Colwill, Josh-Ko Acheampong, Pedro Neto, Cole Palmer, Moises Caicedo, Jordan Henderson, Marco Palestra, Morgan Rogers, Danny Welbeck. DT: Xabi Alonso.

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Manchester United (4-2-3-1): Senne Lammens, Leny Yoro, Lisandro Martinez, Harry Maguire, Diogo Dalot, Youri Tielemans, Bruno Fernandes, Carlos Baleba, Amad Diallo, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha. DT: Michael Carrick.

Bajas y ausentes de Chelsea y Manchester United

Chelsea:

  • Emiliano Martinez (ausencia; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Aaron Anselmino (ausencia; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
  • Jamie Bynoe-Gittens (lesión de tobillo)
  • Emmanuel Emegha (lesión isquiotibial)
  • Reece James (lesión de rodilla; vuelve a mediados de enero de 2027)

Manchester United:

  • Patrick Dorgu (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Luke Shaw (golpe; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Benjamin Sesko (lesión; vuelve a principios de enero de 2027)
  • Marcus Rashford (lesión de cadera)
  • Manuel Ugarte (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de abril de 2027)

La previa de Chelsea y Manchester United: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 31 de octubre
  • Hora: 09:30 (hora de Chile)
  • Estadio: Estadio Stamford Bridge
  • Historial: 181 cruces — Chelsea ganó 55, Manchester United ganó 73 y empataron 56
  • Último antecedente: 18/04/2026: Chelsea 0-1 Manchester United
  • Próximo partido de Chelsea: vs. Sunderland, domingo 8 de noviembre
  • Próximo partido de Manchester United: vs. Aston Villa, domingo 8 de noviembre
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