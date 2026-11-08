Dónde ver EN VIVO Manchester United vs. Aston Villa por la jornada 10 de la Premier League: TV y streaming online

Manchester United y Aston Villa se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Estadio Old Trafford, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Manchester United recibe a Aston Villa este domingo 8 de noviembre desde las 13:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Estadio Old Trafford. El United llega raspando la mitad de la tabla desde abajo y necesita un resultado que corte la sangría. Enfrente tiene a un Aston Villa que viene de ganarle a City y que no pierde hace tres fechas.

Para los dueños de casa esto ya no es una cuestión de aspirar a Europa sino de no mirar para abajo en la tabla. Un traspié más y la crisis se instala en Old Trafford por varias semanas.

La actualidad de ambos equipos

El Manchester United está 18° con apenas 7 puntos en 9 partidos, una cosecha que para su historia resulta alarmante. Llega golpeado por la derrota 0-2 ante Chelsea y antes había caído 0-3 de local frente a Bournemouth, un partido que dejó mal parada a la defensa en su propia cancha. El empate ante Leeds fue lo único rescatable de las últimas tres fechas.

El Aston Villa, en cambio, atraviesa un buen momento. Marcha 12° con 12 unidades y no conoce la derrota en sus últimos tres compromisos: empató con Fulham, le ganó a Manchester City y se impuso como visitante ante Newcastle. Llega a Old Trafford con confianza y con argumentos para complicarle la tarde al local.

El historial entre Manchester United y Aston Villa

El historial entre ambos es amplio y favorece claramente al Manchester United, que ganó 95 de los 179 enfrentamientos frente a 42 triunfos del Aston Villa, con 42 empates. La diferencia de goles también es contundente: 331 contra 220.

En los duelos más recientes la cosa está más pareja. De los últimos diez cruces, el United ganó cinco, el Villa se quedó con cuatro y hubo un empate sin goles. El antecedente más cercano, en marzo de este año, terminó 3-1 a favor del United.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 15/03/2026 Manchester United vs. Aston Villa 3-1 Premier League 21/12/2025 Aston Villa vs. Manchester United 2-1 Premier League 25/05/2025 Manchester United vs. Aston Villa 2-0 Premier League 06/10/2024 Aston Villa vs. Manchester United 0-0 Premier League 11/02/2024 Aston Villa vs. Manchester United 1-2 Premier League 26/12/2023 Manchester United vs. Aston Villa 3-2 Premier League 30/04/2023 Manchester United vs. Aston Villa 1-0 Premier League 10/11/2022 Manchester United vs. Aston Villa 4-2 League Cup 06/11/2022 Aston Villa vs. Manchester United 3-1 Premier League 23/07/2022 Manchester United vs. Aston Villa 2-2 Club Friendlies

Horario del partido

Chile: 13:30 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

En síntesis

Manchester United y Aston Villa se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.

se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium .

y . Manchester United suma 7 puntos en el torneo.

suma 7 puntos en el torneo. Aston Villa suma 12 puntos en el torneo.