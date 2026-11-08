Dónde ver EN VIVO Manchester United vs. Aston Villa por la jornada 10 de la Premier League: TV y streaming online

Manchester United recibe a Aston Villa este domingo 8 de noviembre desde las 13:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Estadio Old Trafford. El United llega raspando la mitad de la tabla desde abajo y necesita un resultado que corte la sangría. Enfrente tiene a un Aston Villa que viene de ganarle a City y que no pierde hace tres fechas.
Para los dueños de casa esto ya no es una cuestión de aspirar a Europa sino de no mirar para abajo en la tabla. Un traspié más y la crisis se instala en Old Trafford por varias semanas.
La actualidad de ambos equipos
El Manchester United está 18° con apenas 7 puntos en 9 partidos, una cosecha que para su historia resulta alarmante. Llega golpeado por la derrota 0-2 ante Chelsea y antes había caído 0-3 de local frente a Bournemouth, un partido que dejó mal parada a la defensa en su propia cancha. El empate ante Leeds fue lo único rescatable de las últimas tres fechas.
El Aston Villa, en cambio, atraviesa un buen momento. Marcha 12° con 12 unidades y no conoce la derrota en sus últimos tres compromisos: empató con Fulham, le ganó a Manchester City y se impuso como visitante ante Newcastle. Llega a Old Trafford con confianza y con argumentos para complicarle la tarde al local.
El historial entre Manchester United y Aston Villa
El historial entre ambos es amplio y favorece claramente al Manchester United, que ganó 95 de los 179 enfrentamientos frente a 42 triunfos del Aston Villa, con 42 empates. La diferencia de goles también es contundente: 331 contra 220.
En los duelos más recientes la cosa está más pareja. De los últimos diez cruces, el United ganó cinco, el Villa se quedó con cuatro y hubo un empate sin goles. El antecedente más cercano, en marzo de este año, terminó 3-1 a favor del United.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|15/03/2026
|Manchester United vs. Aston Villa
|3-1
|Premier League
|21/12/2025
|Aston Villa vs. Manchester United
|2-1
|Premier League
|25/05/2025
|Manchester United vs. Aston Villa
|2-0
|Premier League
|06/10/2024
|Aston Villa vs. Manchester United
|0-0
|Premier League
|11/02/2024
|Aston Villa vs. Manchester United
|1-2
|Premier League
|26/12/2023
|Manchester United vs. Aston Villa
|3-2
|Premier League
|30/04/2023
|Manchester United vs. Aston Villa
|1-0
|Premier League
|10/11/2022
|Manchester United vs. Aston Villa
|4-2
|League Cup
|06/11/2022
|Aston Villa vs. Manchester United
|3-1
|Premier League
|23/07/2022
|Manchester United vs. Aston Villa
|2-2
|Club Friendlies
Horario del partido
- Chile: 13:30 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC
- Centroamérica: Max
- España: DAZN, DAZN2 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Vamos
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
- Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
- Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
- Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
En síntesis
- Manchester United y Aston Villa se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Manchester United suma 7 puntos en el torneo.
- Aston Villa suma 12 puntos en el torneo.