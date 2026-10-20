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Champions League

Napoli vs. Bodo Glimt: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 3 de la Champions League

Napoli y Bodo Glimt se enfrentan este martes 20 de octubre, en el Stadio Diego Armando Maradona, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Napoli vs. Bodo Glimt, Champions League
Napoli vs. Bodo Glimt, Champions League

Napoli recibe a Bodo Glimt este martes 20 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Stadio Diego Armando Maradona.

Napoli llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Bodo Glimt tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Napoli perdió 1-3 como visitante ante Villarreal en la fecha anterior. Napoli está 32° en la tabla con 0 puntos. Antes perdió 0-1 como local ante Arsenal.

En su último compromiso, Bodo Glimt ganó 1-0 como local ante Dortmund. El conjunto marcha 24° con 3 puntos. Antes perdió 0-5 como visitante ante Bayern.

Horario del partido

  • Chile: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Sabah FK vs. Dortmund — martes 20 de octubre, 13:45 hs
  • Fenerbahce vs. Slavia Praga — martes 20 de octubre, 13:45 hs
  • Stuttgart vs. Atlético de Madrid — martes 20 de octubre, 16:00 hs
  • PSG vs. Barcelona — martes 20 de octubre, 16:00 hs
  • Man City vs. AEK Athens — martes 20 de octubre, 16:00 hs
  • Liverpool vs. Villarreal — martes 20 de octubre, 16:00 hs
  • Porto vs. PSV — martes 20 de octubre, 16:00 hs
  • Roma vs. Slovan Bratislava — martes 20 de octubre, 16:00 hs
  • Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs
  • Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs
  • Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

  • Napoli y Bodo Glimt se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por ESPN4 y Disney+ Premium.
  • Napoli suma 0 puntos en el torneo.
  • Bodo Glimt suma 3 puntos en el torneo.
Bolavip Chile
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