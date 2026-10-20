Napoli vs. Bodo Glimt: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 3 de la Champions League

Napoli recibe a Bodo Glimt este martes 20 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Stadio Diego Armando Maradona.
Napoli llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Bodo Glimt tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Napoli perdió 1-3 como visitante ante Villarreal en la fecha anterior. Napoli está 32° en la tabla con 0 puntos. Antes perdió 0-1 como local ante Arsenal.
En su último compromiso, Bodo Glimt ganó 1-0 como local ante Dortmund. El conjunto marcha 24° con 3 puntos. Antes perdió 0-5 como visitante ante Bayern.
Horario del partido
- Chile: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: ESPN4, Disney+ Premium
- Argentina: Disney+ Premium, ESPN4
- Perú: ESPN 4, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN 4, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN 4, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN 4, Disney+ Premium, inter
- México: Max
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 8
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Sabah FK vs. Dortmund — martes 20 de octubre, 13:45 hs
- Fenerbahce vs. Slavia Praga — martes 20 de octubre, 13:45 hs
- Stuttgart vs. Atlético de Madrid — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- PSG vs. Barcelona — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Man City vs. AEK Athens — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Liverpool vs. Villarreal — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Porto vs. PSV — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Roma vs. Slovan Bratislava — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs
- Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs
- Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Napoli y Bodo Glimt se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por ESPN4 y Disney+ Premium.
- Napoli suma 0 puntos en el torneo.
- Bodo Glimt suma 3 puntos en el torneo.