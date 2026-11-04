RB Leipzig vs. Man City: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 4 de la Champions League

RB Leipzig y Man City se enfrentan este miércoles 4 de noviembre, en el Red Bull Arena, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

RB Leipzig recibe a Man City este miércoles 4 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Red Bull Arena.

Man City llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero RB Leipzig tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

RB Leipzig perdió 1-4 como visitante ante Real Madrid en la fecha anterior. RB Leipzig está 27° en la tabla con 3 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante PSV.

En su último compromiso, Man City ganó 5-1 como local ante AEK Athens. El conjunto marcha 12° con 6 puntos. Antes perdió 2-4 como local ante PSG.

El historial entre RB Leipzig y Man City

RB Leipzig y Man City se enfrentaron 6 veces en los últimos años: 1 triunfo de RB Leipzig, 4 de Man City y 1 empate.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 28/11/2023 Man City vs. RB Leipzig 3-2 UEFA Champions League 04/10/2023 RB Leipzig vs. Man City 1-3 UEFA Champions League 14/03/2023 Man City vs. RB Leipzig 7-0 UEFA Champions League 22/02/2023 RB Leipzig vs. Man City 1-1 UEFA Champions League 07/12/2021 RB Leipzig vs. Man City 2-1 UEFA Champions League 15/09/2021 Man City vs. RB Leipzig 6-3 UEFA Champions League

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Horario del partido

Chile: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs

AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs

Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis