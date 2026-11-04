Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
Champions League

RB Leipzig vs. Man City: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 4 de la Champions League

RB Leipzig y Man City se enfrentan este miércoles 4 de noviembre, en el Red Bull Arena, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

LEIP vs. Man City, Champions League
LEIP vs. Man City, Champions League

RB Leipzig recibe a Man City este miércoles 4 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Red Bull Arena.

Man City llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero RB Leipzig tratará de dar el golpe.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

RB Leipzig perdió 1-4 como visitante ante Real Madrid en la fecha anterior. RB Leipzig está 27° en la tabla con 3 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante PSV.

En su último compromiso, Man City ganó 5-1 como local ante AEK Athens. El conjunto marcha 12° con 6 puntos. Antes perdió 2-4 como local ante PSG.

El historial entre RB Leipzig y Man City

RB Leipzig y Man City se enfrentaron 6 veces en los últimos años: 1 triunfo de RB Leipzig, 4 de Man City y 1 empate.

Últimos 6 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
28/11/2023Man City vs. RB Leipzig3-2UEFA Champions League
04/10/2023RB Leipzig vs. Man City1-3UEFA Champions League
14/03/2023Man City vs. RB Leipzig7-0UEFA Champions League
22/02/2023RB Leipzig vs. Man City1-1UEFA Champions League
07/12/2021RB Leipzig vs. Man City2-1UEFA Champions League
15/09/2021Man City vs. RB Leipzig6-3UEFA Champions League

Horario del partido

  • Chile: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
  • AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
  • Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

  • RB Leipzig y Man City se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
  • RB Leipzig suma 3 puntos en el torneo.
  • Man City suma 6 puntos en el torneo.
Bolavip Chile
Bolavip Chile
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones