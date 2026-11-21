Man City y Fulham se enfrentan este sábado 21 de noviembre, en el Etihad Stadium, por la jornada 11 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Man City recibe a Fulham este sábado 21 de noviembre desde las 09:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Etihad Stadium.

Man City llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Fulham tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Man City perdió 1-3 como visitante ante Nottingham Forest en la fecha anterior. Man City está 3° en la tabla con 21 puntos. Antes perdió 0-1 como local ante Brighton.

En su último compromiso, Fulham empató 1-1 como local ante Newcastle. El conjunto marcha 15° con 10 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Aston Villa.

El historial entre Man City y Fulham

Man City y Fulham se enfrentaron 60 veces en los últimos años: 39 triunfos de Man City, 10 de Fulham y 11 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 11/02/2026 Man City vs. Fulham 3-0 Premier League 02/12/2025 Fulham vs. Man City 4-5 Premier League 25/05/2025 Fulham vs. Man City 0-2 Premier League 05/10/2024 Man City vs. Fulham 3-2 Premier League 11/05/2024 Fulham vs. Man City 0-4 Premier League 02/09/2023 Man City vs. Fulham 5-1 Premier League 30/04/2023 Fulham vs. Man City 1-2 Premier League 05/11/2022 Man City vs. Fulham 2-1 Premier League 05/02/2022 Man City vs. Fulham 4-1 FA Cup 13/03/2021 Fulham vs. Man City 0-3 Premier League

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Horario del partido

Chile: 09:30 hs

Por dónde ver el partido

Chile: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: FOX One, FOX+

FOX One, FOX+ Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC

Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC Centroamérica: FOX+

FOX+ España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Tottenham vs. Ipswich Town — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs

Coventry vs. Crystal Palace — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs

Chelsea vs. Leeds — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs

Bournemouth vs. Nottingham Forest — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs

Aston Villa vs. Sunderland — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs

Newcastle vs. Arsenal — sábado 21 de noviembre, 14:30 hs

Hull vs. Brighton — domingo 22 de noviembre, 11:00 hs

Liverpool vs. Manchester United — domingo 22 de noviembre, 13:30 hs

Brentford vs. Everton — lunes 23 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis