Man City recibe a Fulham este sábado 21 de noviembre desde las 09:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Etihad Stadium.
Man City llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Fulham tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Man City perdió 1-3 como visitante ante Nottingham Forest en la fecha anterior. Man City está 3° en la tabla con 21 puntos. Antes perdió 0-1 como local ante Brighton.
En su último compromiso, Fulham empató 1-1 como local ante Newcastle. El conjunto marcha 15° con 10 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Aston Villa.
El historial entre Man City y Fulham
Man City y Fulham se enfrentaron 60 veces en los últimos años: 39 triunfos de Man City, 10 de Fulham y 11 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|11/02/2026
|Man City vs. Fulham
|3-0
|Premier League
|02/12/2025
|Fulham vs. Man City
|4-5
|Premier League
|25/05/2025
|Fulham vs. Man City
|0-2
|Premier League
|05/10/2024
|Man City vs. Fulham
|3-2
|Premier League
|11/05/2024
|Fulham vs. Man City
|0-4
|Premier League
|02/09/2023
|Man City vs. Fulham
|5-1
|Premier League
|30/04/2023
|Fulham vs. Man City
|1-2
|Premier League
|05/11/2022
|Man City vs. Fulham
|2-1
|Premier League
|05/02/2022
|Man City vs. Fulham
|4-1
|FA Cup
|13/03/2021
|Fulham vs. Man City
|0-3
|Premier League
Horario del partido
- Chile: 09:30 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC
- Centroamérica: FOX+
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Tottenham vs. Ipswich Town — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs
- Coventry vs. Crystal Palace — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs
- Chelsea vs. Leeds — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs
- Bournemouth vs. Nottingham Forest — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs
- Aston Villa vs. Sunderland — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs
- Newcastle vs. Arsenal — sábado 21 de noviembre, 14:30 hs
- Hull vs. Brighton — domingo 22 de noviembre, 11:00 hs
- Liverpool vs. Manchester United — domingo 22 de noviembre, 13:30 hs
- Brentford vs. Everton — lunes 23 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Man City y Fulham se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 11 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Man City suma 21 puntos en el torneo.
- Fulham suma 10 puntos en el torneo.