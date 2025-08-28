El sorteo de la UEFA Champions League 2025-2026 se llevará a cabo este jueves 28 de agosto en Mónaco, donde los clubes conocerán a sus rivales en el mismo formato de liga que debutó la temporada anterior y en donde el París Saint-Germain se coronó como monarca.

Equipos como Real Madrid, FC Barcelona, Liverpool, Chelsea y Manchester City son los grandes candidatos para quedarse con la orejona, torneo que vivirá su fecha definitiva el 30 de mayo del próximo año en el Puskás Arena de Budapest.

Cabe recordar que, en este formato, los 36 equipos clasificados jugarán contra 8 rivales distintos y los bombos están definidos por el Coeficiente de la UEFA, donde predominan los equipos más poderosos del continente.

LOS EQUIPOS

París Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, Liverpool, Inter de Milán, Chelsea, Borussia Dortmund, FC Barcelona, Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Benfica, Atalanta, Villareal, Juventus, Frankfurt, Brujas, Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting Lisboa, Olympiacos, Slavia Praga, Bodo Glimt, Marsella, Copemhague, Mónaco, Galatasaray, Unión Berlin, Qarabag, Athletic Club Bilbao, Newcastle, Pafos y Kairat Almaty

Sorteo: ¿A qué hora es?

El sorteo de la UEFA Champions League arrancará a las 12 del día de Chile continental.

¿Cómo verlo por TV?

Dicho evento se podrá seguir a través de las pantallas de Disney+.