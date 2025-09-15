Gustavo Quinteros dejó Vélez Sarsfield tras ser campeón en Argentina en 2024 y luego de eso partió al Gremio de Brasil. Sin embargo, su periplo en Porto Alegre no fue el mejor y, en abril de este año, quedó cesante.

Este 2025 no fue el mejor año ni para él ni para Colo Colo, su exclub. Tan malo ha sido para los albos, que su técnico, Jorge Almirón fue despedido con polémica luego de duras eliminaciones, derrotas y un sinfín de problemas con la dirigencia.

Esto derivó en que los caminos del DT y el club volvieran a estar muy cerca de cruzarse. Sin embargo, el exVélez terminó dándole un portazo a los albos y su retorno definitivamente no se dio.

Pero ahora hay más novedades sobre el trasandino. Y es que podría llegar a un grande del fútbol de su país, uno que hace nada estuvo haciendo mucha noticia en Chile debido a una gran polémica.

El grande de Argentina que quiere a Gustavo Quinteros

Se trata de Independiente de Avellaneda, club que se quedó sin DT tras el despido de Julio Vaccari tras los malos resultados del equipo.

Según informa la prensa trasandina, el exDT de los albos es el candidato número 1 a llegar a la banca del Rojo y estaría a solo una firma de llegar.

Gustavo Quinteros está a solo detalles de convertirse en nuevo DT de Independiente. (Foto: Photosport)

Además, según información que maneja BOLAVIP, Gustavo Quinteros habría solicitado el doble del salario que percibía Vaccari. De darle el sí, habrá acuerdo y será el nuevo adiestrador del club donde militan los chilenos Luciano Cabral, Felipe Loyola y Pablo Galdames.

El mal pasar de Independiente

En la actualidad, el Rojo de Avellaneda milita último en el Grupo B del torneo argentino con solo 3 unidades en siete encuentros disputados.

En el plano internacional, se despidieron de Copa Sudamericana con polémica luego de los gravísimos incidentes ocurridos en agosto pasado frente a Universidad de Chile.