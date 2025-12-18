El mercado de fichajes del fútbol chileno comienza a tomar temperatura y uno de los nombres que empieza a instalarse con fuerza es el de Bryan Carrasco, futbolista que ha sido protagonista en Palestino durante las últimas temporadas.

Tras seis años defendiendo la camiseta árabe, el atacante atraviesa un momento clave respecto a su continuidad, justo cuando los clubes empiezan a definir sus planteles de cara a la próxima Liga de Primera y a las competencias internacionales.

En ese contexto, la finalización del contrato del “Velociraptor” y la falta de avances en una eventual renovación abren la puerta a un posible cambio de aire, activando rápidamente rumores y movimientos en el mercado local.

En la última temporada, Carrasco disputó 39 partidos: convirtió 8 goles y aportó con 4 asistencias | FFOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Bryan Carrasco parte a Universidad Católica?

Según informó el medio partidario Punto Cruzado, el oriundo de la comuna de San Miguel no tendría conversaciones en curso para renovar con los Baisanos y todo indica que su ciclo en el elenco de La Cisterna estaría llegando a su fin.

“Hasta el momento, no ha tenido conversaciones para renovar con Palestino, y tras seis años en la institución árabe, todo indica que su era llegó a su fin”, señalaron desde el citado medio.

Además, desde la misma fuente advirtieron que el jugador de 34 años fue ofrecido a Universidad Católica, uno de los tres grandes del fútbol chileno, aunque por ahora su nombre no sería prioridad para el cuerpo técnico encabezado por Daniel Garnero.

En síntesis

