VIDEO | Arsenal rompe la resistencia del Atlético Madrid con este gol de Bukayo Saka

Un rebote de Jan Oblak le permitió a Bukayo Saka marcar el 1-0 de los Gunners en las semifinales de la Champions League.

Arsenal y Atlético de Madrid disputan la semifinal de vuelta de la Champions League 2025-2026 en el Emirates Stadium de Londres donde los ‘Gunners’ se fueron al descanso en ventaja por la cuenta mínima.

Y fue gracias a una avivada de Bukayo Saka que los ingleses desataron el primer festejo ante los españoles en Londres. El delantero aprovechó un rebote de Jan Oblak tras un potente remate de Leandro Trossard para poner el 1-0 y la locura de los ‘Gunners’.

En un primer tiempo de escasas ocasiones y donde privilegió el orden táctico, los dirigidos por Miguel Arteta lograron pegar justo en el cierre del primer tiempo, por lo que con este resultado estarían consiguiendo el pase a la final de la Liga de Campeones.

En otra llave, este miércoles Bayern Múnich y París Saint Germain definirán al otro finalista en un duelo que promete ser electrizante de principio a fin en el Allianz Arena, luego del inolvidable 5-4 de la ida a favor de los parisinos.

Champions League: Arsenal 1-0 Atlético Madrid