PSG y Arsenal animarán lo que será la final de la UEFA Champions League en su edición 25/26.

El PSG logró el último boleto para llegar a la gran final de la UEFA Champions League 25/26, en donde el conjunto francés igualó a un tanto en su visita al Bayern Múnich y logró avanzar a la final tras imponerse por un 6-5 global.

Los dirigidos por Luis Enrique quieren revalidar su título y disputarán la final de la ‘Orejona’ ante el Arsenal de Inglaterra, en lo que sin duda será un partido de alto impacto.

El conjunto francés ha mostrado su solidez general, en donde en estas rondas finales ha logrado brillar gracias a su tridente de miedo en el ataque: Kvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Désiré Doué.

Por otra parte, el Arsenal llega también de gran manera a lo que será esta final, en donde es el equipo que menos goles ha recibido en esta edición de la UEFA Champions League, en donde en 14 duelos ha recibido solo 6 goles.

PSG sacó el último boleto a la final | Foto: Getty Images

¿Cuándo será la final de la UEFA Champions League 25/26 entre PSG y Arsenal?

La final de la UEFA Champions League 25/26 se disputará el 30 de mayo a partir de las 12:00 horas de Chile en el Ferec Puskás Stadium.