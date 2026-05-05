Qué pasa si Atlético de Madrid gana, empata o pierde vs. Arsenal por la Champions League

Atlético de Madrid y Arsenal igualaron 1 a 1 en la ida disputada en España, dejando completamente abierta la semifinal de la Champions League.

La fase decisiva de la UEFA Champions League entra en su punto más intenso, con las semifinales marcando el camino hacia la gran final, que se disputará en el Puskás Aréna, en Budapest, Hungría.

En ese escenario, el cruce entre Arsenal y Atlético de Madrid se ha robado todas las miradas, no solo por el nivel de ambos equipos, sino también por lo parejo de la serie.

En la ida, disputada en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de España, el encuentro terminó igualado 1 a 1, dejando completamente abierta la llave de cara al compromiso de vuelta.

Este panorama obliga a definir la clasificación en el Emirates Stadium de Londres, en un partido donde cualquier detalle puede ser determinante y marcar el paso a la final.

Si Atlético de Madrid gana a Arsenal:

El equipo que dirige Diego Simeone avanzará a la final de la Champions League, dejando en el camino al de Mikel Arteta y cerrando la serie a su favor en el global.

Si Atlético de Madrid y Arsenal empatan:

El partido se irá a una prórroga de dos tiempos de 15 minutos cada uno. En caso de que se mantenga la igualdad, los equipos resolverán al finalista de la Champions League a través de una tanda de penales.

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Si Atlético de Madrid pierde ante Arsenal: