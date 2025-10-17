Cobreloa dejó escapar la brillante oportunidad de acercarse más aún a los líderes de Primera B. El cuadro de Calama se inclinó por un sorpresivo 3 a 0 ante Santiago Morning, colista absoluto del torneo del ascenso.

La sorpresa máxima en La Pintana, fue que el cuadro “Microbusero” pilló desprevenido de entrada a los “Zorros”, anotando dos de los tres tantos del compromiso en los primeros seis minutos de juego.

El DT César Bravo analizó el difícil compromiso que disputaron en la capital ante los “Bohemios”. En declaraciones recogidas por el programa Zona de Gigantes de Radio el Loa, el DT del conjunto naranja dejó un par de frases que sacaron ronchas en la hinchada loína.

Las frases de César Bravo que hicieron estallar a los hinchas de Cobreloa

“Si usted analiza el partido de hoy, fue el mismo partido en que nosotros ganamos. Son situaciones, uno siempre planifica de la mejor manera”, dijo el estratega del conjunto de Calama.

Sobre la sorpresiva arremetida del Morning en los primeros minutos del compromiso, recalcó: “Todos estaban concentrados y no sé, no habíamos tenido esa situación que a los dos minutos nos hicieron el gol y a los seis minutos ya tenías dos goles en contra. Más allá de la posición, la tabla de posiciones es una cosa y después en la cancha los partidos se resuelven de otra manera y el juego es distinto a lo que te dice la tabla”.

César Bravo analizó el partido tras la derrota contra el Morning y desató la ira de los hinchas loínos (Foto: Photosport)

“Jugamos hoy en día con arropado, con un equipo que habíamos trabajado transiciones rápidas, agresivas. No pudimos tener una buena posición, nos desenfocamos, quisimos tratar de luchar. Nos dolió y nunca nos pudimos sacarnos los goles de la cabeza”, cerró.

Hinchas loínos en picada contra su DT

En los comentarios en vivo del citado medio, mientras César Bravo daba estas declaraciones, la fanaticada de Cobreloa no perdonó el resultado y exigió la salida del adiestrador de 52 años.

Frases como “vende humo”, “mier… de DT” o “Bravo no tiene autocrítica”, fueron la tónica de la transmisión, dando clara muestra de que las frases del estratega no dejaron nada contentos a los hinchas del “Zorro”.