Cobreloa ya dejó atrás el trago amargo de la final de la Liguilla de Ascenso, en donde cayeron de manera dramática ante Deportes Concepción y no pudieron conseguir el objetivo de volver a la división de honor del fútbol chileno.

Sin tiempo para lamentarse, en el norte del país quieren dar de qué hablar y, para aquello, Cobreloa anunció en el día de ayer la contratación de un mediocampista y un delantero para la temporada 2026.

Gatica llega a reforzar a Cobreloa. | Foto: Photosport

El primer anuncio fue el de Matías Sandoval, delantero con pasos por equipos como Rangers que llegará a reforzar la delantera: “El delantero se integra al plantel para la temporada, sumando una nueva alternativa ofensiva al equipo minero”, anunciaron.

Tras el anuncio, llegó el turno de Jorge Paul Gatica, experimentado mediocampista con pasos por Santiago Morning, Coquimbo Unido y, más reciente, Santiago Wanderers: “Aporta recorrido en el fútbol nacional y versatilidad en el mediocampo”, dijeron.

Así las cosas, Cobreloa pretende conseguir el ascenso en la temporada 2026 y volver a la primera línea del fútbol chileno, pero no será nada fácil ya que la Primea B el próximo año estará plagada de buenos equipos como Deportes Iquique, Unión Española y Santiago Wanderers, entre otros.

En síntesis

