Iván Ledezma atraviesa un momento clave con Cobreloa y, en medio de la definición por la Liguilla de Ascenso en Primera B, repasó parte de su carrera en conversación con AS Chile. El mediocampista fue categórico al señalar que “no subir este año sería un fracaso”, asumiendo la responsabilidad de un plantel que estuvo toda la temporada peleando arriba y que ve el retorno a Primera División como un deber más que como un deseo. Pero eso es solo una pincelada de todo lo que repasó el jugador de 30 años.

En esta extensa entrevista, el volante también recordó uno de los episodios más llamativos de su carrera: su fallida llegada a Lazio cuando apenas tenía 17 años. Según su relato, todo estaba listo para partir a Italia por un mes de prueba, pero un día antes el plan se desplomó. “Me vinieron a buscar y tenía todo pronto para viajar, pero se cayó todo”. La causa fue un conflicto contractual entre el club italiano y el cuadro calameño, que quiso asegurarse al jugador antes de permitir su salida.

Iván Ledezma, hoy en Cobreloa, reveló interesantes datos sobre su carrera futbolística (Foto: Photosport)

Ledezma reveló que, a última hora, desde Calama lo llamaron para firmar contrato y viajar acompañado por un representante del club. Sin embargo, el agente europeo exigía que la prueba se realizara con el jugador libre, sin vínculo alguno. Cuando los ‘Zorros’ informaron que eso no ocurriría, la oportunidad se desvaneció. “Firmé casi en ‘rebeldía’, porque ellos querían arreglar mi situación antes de cualquier cosa”.

A pesar de la frustración, Ledezma recuerda haberlo tomado con calma. Sentía que también debía asegurar su futuro en el club donde se formó, aunque la dirigencia, según relata, tampoco le garantizaba su regreso si la prueba fallaba. “Era una oportunidad inmensa, pero igual quería firmar contrato con Cobreloa”, reflexionó.

Frustrados pasos al extranjero, a U. de Chile y su viejo amor por Colo Colo

Años más tarde, cuando brillaba en Audax Italiano, el volante volvió a quedar cerca de partir al extranjero. Relató que en 2019 Atlas de México viajó a Chile para observar a Ignacio Jeraldino, pero terminó encantándose con su juego. El propio presidente del club azteca se comunicó con él, aunque finalmente optaron por un futbolista argentino. “Buscaban a alguien más individualista y yo era más colectivo”, le explicaron.

En la entrevista también reconoció que durante su etapa en el profesionalismo se dio un escenario que lo pudo haber acercado a uno de los equipos más grandes del país. Ledezma confesó que, cuando aún jugaba en Cobreloa, estuvo cerca de fichar por Universidad de Chile, aunque el traspaso no llegó a concretarse. “A esa edad, quién no. Pero igual se cayó”.

El mediocampista también habló de su relación con el ‘Cacique’, club por el que admitió haber tenido un fuerte sentimiento en su juventud: “Cuando era pequeño, hasta los 12 años aproximadamente, fui de Colo Colo… Ahora me considero hincha de Cobreloa”.

Hoy, Ledezma solo se enfoca en una tarea: regresar con los ‘Zorros’ a Primera División luego de otro año más en Primera B. Para ello, deben superar a su primer rival en los cuartos de final de la Liguilla del Ascenso: Santiago Wanderers.

