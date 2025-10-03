En las últimas horas una triste noticia fue la que se dio a conocer dentro del fútbol chileno, en la que el gran damnificado fue un ex goleador que pertenecía a nuestro fútbol.

Se trata del ex atacante, Javier Elizondo, quien ha jugado en Chile por Deportes La Serena, Huachipato, Cobreloa, Deportes Antofagasta, Audax Italiano y Curicó Unido.

El hoy retirado jugador recibió una de las noticias más tristes de su vida, en la que sufrió la perdida de su hija, algo que fue confirmado por Cobreloa, quien compartió esta desgarradora información.

“Club Deportes Cobreloa lamenta el fallecimiento de Clarita Elizondo, hija del exjugador de nuestro Cobreloa, Javier Elizondo. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en este difícil momento”, escribieron en sus redes.

Elizondo en su paso por Audax Italiano | Foto: Photosport

Tras conocerse esta situación, los hinchas ‘Loínos’ llenaron de palabras de aliento al ex delantero argentino ante este doloroso momento que vive tras la pérdida de su hija.