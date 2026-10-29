Ídolo de Cobreloa no duda tras escándalo en Primera B: “Ascender por escritorio me da lo mismo”

El recordado José Luis Díaz no escondió su deseo de lograr como sea el ascenso loíno a Primera División: "Bienvenido sea".

La polémica desafiliación de San Marcos de Arica por parte de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP mantiene en total incertidumbre la definición de la Primera B. Y es que la resolución podría tener consecuencia directa en el ascenso de Cobreloa, quíén dependería de sí mismo para coronarse campeón y volver a la máxima categoría.

Uno que alzó la voz en medio de la polémica, fue José Luis Díaz, exfutbolista e ídolo de Cobreloa, quien en conversación con Bolavip Chile le restó importancia al “escritoriazo” y aseguró por secretaría, o en cancha, lo más importante es conseguir el objetivo de volver a Primera División.

“Para mí ya salir campeón es importante. Si es por escritorio, es porque hay reglas que hay que respetar y si hicieron mal las cosas, en este caso los clubes que están involucrados y nos favorece a nosotros, creo que eso hay que aceptarlo. Para Cobreloa no debería ser diferente salir campeón, ascender por escritorio o digamos justamente en el mismo campeonato o partido, para mí da lo mismo. Así que si ahora es por escritorio, bienvenido sea”, sostuvo el tres veces campeón con los loínos.

José Luis Díaz confía en el ascenso de Cobreloa (Archivo).

José Luis Díaz defiende la campaña de Cobreloa

Pese a que reconoció que levantar el título en cancha tiene un valor especial, el recordado ‘Pepe’ aseguró que la campaña de Cobreloa respalda un eventual ascenso por secretaría. “Dentro de lo que se mostró en el año, en la posición que está Cobreloa, se ha demostrado que tiene un equipazo”, afirmó.

“Para mí eso ya quedó demostrado, en la posición que está el equipo y si esta parte que se está definiendo por el escritorio, nos favorece a nosotros, sería buenísimo. Y si viene a salir campeón así, ya con eso es una tranquilidad, y una alegría”, cerró.

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A la espera de la resolución de la apelación de San Marcos de Arica, y de la reprogramación de la última fecha del ascenso, Cobreloa y San Luis comparten la cima con 54 puntos. Los loínos están muy cerca de volver la división de honor del fútbol chileno.