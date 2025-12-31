Colo Colo ha tenido un Mercado de Fichajes lento como es habitual en el Estadio Monumental, donde Matías Fernández Cordero es, de momento, el único refuerzo que tiene el Cacique para la temporada 2026.

Si bien diversos trascendidos aseguran que Joaquín Sosa estaría listo en Pedreros, siguen los rumores por otros jugadores como Daniel ‘Popín’ Castro quien sería del gusto de Fernando Ortiz y la dirigencia alba.

Uno que aprobó este posible refuerzo para el Cacique fue Marcelo Ramírez, histórico ex portero de los albos quien dialogó con Bolavip Chile y entregó su parecer sobre una de las figuras de la Liga de Primera en esta temporada.

Rambo aprueba a Popín. | Foto: Photosport

El ‘Rambo’ le dio dedito para arriba a la llegada de Popín y expresó que “Tiene todas las condiciones. Está en una edad madura, viene de hacer un gran año y es una buena alternativa en delantera para Colo Colo”.

Cabe recordar que Daniel Castro tiene 31 años y recién este 2025 tuvo su temporada de irrupción, donde fue la figura del Deportes Limache que mantuvo la categoría y fue subcampeón de la Copa Chile tras caer ante Huachipato en la gran final.

¿Llegará Popín Castro al Estadio Monumental? Lo cierto es que el Cacique habría hecho una oferta inicial que no gustó en la dirigencia del cuadro de la Región de Valparaíso y ahora aumentaría la propuesta para quedarse con sus goles.

En síntesis

Matías Fernández Cordero es actualmente el único refuerzo oficial de Colo Colo para 2026.

El club presentó una oferta inicial a Deportes Limache por el delantero Daniel Castro.