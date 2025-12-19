El Mercado de Fichajes está activo en el fútbol chileno y, si bien no ha estado con tantos nombres como en otras ediciones, de igual manera los clubes buscan incorporar piezas para la temporada 2026 que se avecina.

Ese es el caso de Deportes Concepción, cuadro Lila que vuelve a la máxima categoría del fútbol chileno tras varios años de ausencia y buscará competir para mantenerse en Primera y, por qué no, lograr algo más.

Banana Suárez a Concepción. | Foto: Photosport

Para darle un salto de calidad y experiencia al plantel, el periodista Sergio Godoy Acosta informó que el cuadro sureño está tras los pasos de un experimentado defensor que tuvo pasos por Universidad de Chile y Palestino, entre otros.

“El ex defensor de Palestino, Cristián Suárez, acordó su llegada a Deportes Concepción por la temporada 2026. Tras 5 años con los árabes quedó en condición libre. Disputó 35 partidos la última temporada”, informó en su cuenta personal de X.

Así las cosas, Deporte Concepción se toma muy en serio su retorno a Primera División y buscará darle estabilidad a la línea defensiva con un jugador que ha sabido ser un patrón de la defensa en los distintos equipos que ha defendido a lo largo de su carrera como futbolista profesional.

En síntesis

Cristián Suárez acordó su llegada a Deportes Concepción para la temporada 2026.

El defensor disputó 35 partidos durante la última temporada con el club Palestino.