Cobreloa consiguió un importantísimo triunfo fuera de casa en la última fecha de la fase regular del torneo de Primera B. Ahora, los ‘Zorros’ esperan la decisión de las autoridades del fútbol chileno que podría dejarlos en segundo lugar y así meterse directo en semis de la Liguilla.

Aldrix Jara fue el autor del gol que dejó a los loínos en ventaja en la primera parte del compromiso. Cuando el partido ya expiraba, Branco Provoste puso el 2 a 0 definitivo desde los doce pasos.

De momento, el cuadro de Calama se encuentra en la tercera posición de la tabla de Primera B con 50 puntos, a dos de Deportes Copiapó.

Los ‘Zorros’ se ilusionan con meterse en semifinales de la Liguilla de Ascenso (Foto: Photosport)

Sin embargo, los loínos esperan por la decisión del fallo de la segunda sala del Tribunal de Disciplina que podría condenar a Santiago Morning, lo que dejaría al conjunto de Calama con 3 puntos más y se quedarían con el segundo puesto de la tabla.

Así queda la tabla de posiciones de Primera B