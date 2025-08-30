Este sábado se definió al nuevo entrenador de Colo Colo tras la salida de Jorge Almirón, donde el elegido fue el también argentino Fernando Ortiz, quien se metió por los palos en los últimos días.

En el Cacique cumplieron con los plazos que se habían establecidos para tener al nuevo DT, ya que la dupla técnica interina compuesta por Hugo González y Luis Péres terminará sus labores mañana (domingo) en el Superclásico contra Universiad de Chile.

A partir de la próxima semana el estratega trasandino de 47 años tomará las riendas del primer equipo del cuadro popular, en lo que será su primera experiencia en el fútbol chileno.

La oficialización de Fernando Ortiz en Colo Colo

Y luego de la aprobación unánime en el directorio de Blanco y Negro, el club hizo oficial el arribo del Tano Ortiz con un mensaje de bienvenida a través de redes sociales.

“¡Bienvenido Fernando Ortiz al Eterno Campeón! Tras la reunión de hoy sábado, por unanimidad el directorio de B&N confirma al argentino Fernando Ortiz como el nuevo entrenador del Cacique”, publicaron desde Macul.

Cabe recordar que Ortiz viene de un breve paso por el Santos Laguna de México, donde quedó último en el Torneo de Clausura en la Liga MX, ganando solo dos partidos de los 17 que dirigió, con 14 derrotas y un empate.

Su debut en la banca de Colo Colo será en la Supercopa contra Universidad de Chile, partido que está programado para el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.