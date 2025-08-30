Este sábado Colo Colo definió el que será su nuevo entrenador para lo que resta de la temporada. El elegido terminó siendo el argentino Fernando Ortiz, quien viene libre tras su paso por el Santos Laguna de la Liga MX.

El técnico de 47 años tendrá su primera experiencia en el fútbol chileno, sumando su tercer mercado luego de haber dirigido en Paraguay y México.

Su arribo al Estadio Monumental se zanjó al mediodía en la reunión extraordinaria de directorio en Blanco y Negro, donde su nombre fue aprobado de forma unánime.

Los detalles del contrato de Fernando Ortiz con Colo Colo

El contrato ofrecido es hasta diciembre del 2026 pero con una cláusula de revisión si es que no logra clasificar a copas internacionales, con la cual se podría rescindir el vínculo con una indemnización aún por negociar.

Esto quiere decir que en ByN evaluarán lo que pueda hacer Ortiz de aquí a fin de año, donde al menos debe meter al equipo en puestos de Copa Sudamericana.

El salario estaría acordado en un millón de dólares por temporada, la mitad de lo que ganaba su antecesor Jorge Almirón, tras la extensión que había firmado en febrero.

Fernando Ortiz es el reemplazante de Jorge Almirón en Colo Colo. (Foto: Manuel Guadarrama/Getty Images)

El ex DT del América y Monterrey aterrizaría a Santiago en los próximos días y su debut en la banca de Colo Colo será en la Supercopa ante Universidad de Chile, que se disputará el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en Santa Laura.