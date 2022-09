¡Atención colocolinos! Carlos Palacios no le cierra la puerta a Colo Colo para reforzar el plantel para 2023

Colo Colo está enfocado obtener la estrella 33 y ya tiene que comenzar a adelantar los refuerzos pensando en la próxima edición de la Copa Libertadores. Uno de los nombres que suena fuerte en Macul es Carlos Palacios. El formado en la Unión Española está estudiando salir del Vasco da Gama, donde llegó como carta al cuadro de Río de Janeiro en la Serie B.

Sin embargo, el mediocampista no ha dado en el ancho y solo tiene un gol en 19 partidos en el ascenso. Las últimas temporadas en el fútbol brasileño no han sido de las mejores para Carlitos, quien hace rato está en el radar de Blanco y Negro. El jugador no ve con malos ojos volver a Chile para recuperar el nivel mostrado en el Campeonato Nacional.

"Estoy abierto a nuevas posibilidades, la verdad que acá es un poco difícil por como se trabaja en los clubes. Estoy abierto a nuevas posibilidades y he estado conversando con mi representante para ver que es lo mejor para mí. Quiero volver a jugar y volver a competir conmigo mismo para tener más minutos y más. Eso es lo que quiero priorizar en este momento, lo he venido conversando con mi representante", dijo en Radio ADN.

Además, Palacios sobre el interés de Colo Colo expresó que "sí, lo sabía. Lo he visto, he escuchado y he tenido conversaciones con mi agente sobre eso. Le hemos dado vuelta en el tema, si se da la oportunidad y si es que Colo Colo viene a buscarme. Vamos a analizar y hemos venido conversando sobre el tema lo que queremos para el próximo año".

Carlos Palacios hace rato viene en la caída libre en Brasil y él quiere salir de Vasco para volver a jugar (Agencia Uno)

Palacios llegó al Inter de Porto Alegre, pero no tuvo la continuidad necesaria. Llegó este año como estrella a Vasco da Gama y el jugador tampoco ha logrado mantenerse en el equipo como un jugador fundamental. Por ello, el formado el exjugador de la Furia Roja sueña con volver a Chile o también dar otro paso en su carrera.

"No sé si volver a Chile o a otro lugar. La opción que tenga la vamos a analizar. Si es volver a Chile o a un grande voy feliz, encantado de volver a jugar, de buscar regularidad y competencia conmigo mismo", agregó.