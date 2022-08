Colo Colo se queda con una nueva versión del Superclásico en el fútbol chileno donde acumularán ya diez años sin saber de derrotas enfrentando a Universidad de Chile. Los albos derrotaron este domingo a los azules por tres a uno en un recinto deportivo que solo conoce de celebraciones para el Cacique durante los últimos años.

Brayan Cortés, el portero colocolino, conversó con los medios de comunicación una vez finalizado el compromiso en la cual recordó las alegrías que han tenido con el Cacique en el recinto deportivo de la ciudad de Talca, considerando que ahí consiguieron salvarse de no descender y durante el año pasado levantaron la Copa Chile.

“Un clásico se vive diferente. La cancha no estaba tan buena, daba mucho bote y estamos acostumbrados a jugar con la cancha mojadita, pero no son excusas. Después se nos abrió el arco. Tenemos recuerdos en Talca. Este estadio nos recuerda muchas cosas que nos hicieron fuertes”, fueron las palabras que daba a conocer el guardameta.

Además, contempló que “Lindo triunfo, los clásicos se deben ganar, se nos abrió el arco en el segundo tiempo y en el primero fue muy peleado. Lo supimos mantener, estamos muy bien preparados, cada fin de semana buscamos el objetivo”.

Brayan Cortés saludando a Cristóbal Campos previo al inicio del Superclásico. (Foto: Guillermo Salazar)

No obstante, el portero dio a conocer que todos están en la misma línea de conseguir el objetivo. “Todos tenemos el mismo objetivo, tratamos de mostrarlo dentro de la cancha. Debemos seguir humildes, con los pies en la tierra. Cada fin de semana se hace más difícil, se nos cierran atrás, pero los sabemos leer y tenemos los 90 minutos para anotar”.

En este mismo punto, el futbolista que se sumará a un microciclo de la Selección Chilena, detalló que “Hay que seguir trabajando, bien humildes. La idea es escaparnos lo que más se pueda y seguir así. Es el único camino para lograr el objetivo final”.

Finalmente, cerró todo apuntando que “Muy feliz de seguir en Colo Colo y ahora me siento joven porque me llaman a la Sub 23. Está bueno para adaptarse al cuerpo técnico”.