Colo Colo confirmó la renovación de Brayan Cortés hasta diciembre del 2024. El portero seguirá perteneciendo por dos años más al club albo, pese a sus intenciones de salir en busca de nuevas metas y sueños como es jugar en el fútbol europeo.

Brayan Cortés se tomó el tiempo para dar a conocer su felicidad al respecto de este nuevo paso que da en el club y su continuidad, mentalizándose en lo que serán los próximos desafíos con Colo Colo durante esta temporada en la cual espera conseguir los objetivos del título.

“Bueno. Hemos decidido renovar hasta el 2024. Estoy muy feliz de seguir en el club. Estoy muy feliz y orgulloso de estar acá. Esperamos lograr todos los objetivos que tenemos en mente. Así que esperamos que sea un lindo año y un gran término de año”.

No fue todo, dado que además quiere darle una alegría a la gente. “La verdad es que feliz. La gente me lo demostró. Como lo dije anteriormente, muy feliz y orgulloso de seguir acá. Esperamos lograr conseguir el objetivo que todos tenemos acá que es salir campeones y esperamos darle esa alegría a toda la gente”.

Brayan Cortés junto a Mario Salas en el último partido de Colo Colo. (Foto: Agencia Uno)

En esta misma parte, el guardameta contempló que “Siento que he crecido harto. La verdad es que me siento con más confianza, más maduro. Siento que estar acá es un orgullo. Me hace muy feliz a mí y mi familia, así que como lo dije anteriormente, esperamos conseguir todos los objetivos que tenemos en mente y que nos vaya bien a todos juntos”.

ver también Las fórmulas que prueba Colo Colo para el Superclásico

ver también Vasconcelos le pone las fichas a Oroz como el gran futuro de Colo Colo

Alfredo Stöhwing confía en la continuidad de Brayan Cortés

El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, se mostró con mucha confianza pensando en la continuidad de Brayan Cortés para los próximos torneos sabiendo el deseo del futbolista de ir a jugar en el continente europeo como una de sus principales metas.

“Estamos muy contentos de que Brayan (Cortés) esté renovando contrato con nosotros hasta fines del 2024. Como sabemos es un gran arquero, arquero de selección, una gran persona. Esperamos que esté mucho tiempo con nosotros y es un orgullo tenerlo como el arquero de Colo Colo en estos momentos. Estamos muy contentos y hemos finiquitado una muy buena conversación”.