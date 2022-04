Claudio Bravo se refiere a su posible regreso a Colo Colo. El histórico capitán de la selección chilena medio en broma en uno de los live de Instagram con Mauricio Isla dijo que en el Cacique fueron "lentejas" a la hora de contactarlo para concretar su regreso.

En TNT Sports fue consultado por esta frase: "Uno a veces lo hace en tono jocoso también", aseguró el golero. Su preocupación es no quitarles el puesto a colegas con potencial: "Fuera de eso, también he sido claro en este aspecto, porque tampoco quiero llegar a un lugar donde a lo mejor pueda generar una pared, no quiero tapar a nadie".

"Sé que Colo Colo hoy día cuenta con Brayan (Cortés) que es el número 1 dentro de la escala, tiene a Omar (Carabalí), luego tiene chicos jóvenes con mucha proyección. Lo tengo más que claro también. No me gustaría llegar a un lugar y tapar esa proyección que también favorece al fútbol chileno, no tendría mucho sentido. Pero si se tiene que generar ese espacio, donde yo pueda estar en una institución, donde el Club te quiera, el técnico te quiera, donde se genere este espacio donde yo pueda entrar y no tape a nadie. Es lo que siento, estoy en una etapa que quiero disfrutarla también y ayudar", añadió en el programa Pelota Parada.

El bicampeón de América mostró su disposición para el diálogo ante un posible regreso al Club que lo formó: "En el tema de lentitud, he estado en muchas ocasiones en Chile siempre he tenido la puerta abierta para conversar, es cosa de ir a visitarme, de llamarme, nos tomamos un café, hablamos si existe algún proyecto, una idea, de todo. Más rápido estuvieron los del Betis, no quieren que me vaya de aquí, están encantados con mi trabajo, veremos si estiro un par de años mi carrera aquí, pero ya veré cual es el siguiente paso".

Bravo renovó su contrato con el Betis por una temporada más, es decir finalizará su próximo vínculo a los 40 años cuando concluya la temporada 2022/2023.