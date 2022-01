Una instancia que no estuvo lejos de las polémicas durante el año pasado y donde se generaron algunos problemas entre jugadores y dirigentes por ser enviados a la Administradora de Fondos de Cesantía producto de la pandemia.

Colo Colo pasó por momentos muy complicados durante el año pasado. El cuadro albo estuvo hasta el último partido peleando por su permanencia en la Primera División, donde logró imponerse por la mínima a la Universidad de Concepción con el gol de Pablo Solari, pero que además de eso los jugadores se vieron involucrados en algunas problemáticas con los dirigentes del club.

Esta polémica generó semanas de mucha incertidumbre en la institución producto de que en su momento Blanco y Negro pasó a los jugadores a la Administración de Fondos de Cesantía (AFC), lo cual generó molestia entre el plantel quienes lo hicieron sentir acudiendo a esta organización y expresando su malestar en respectivos comunicados.

Según la información que se entregó en La Tercera al respecto, la dirección del trabajo sancionó a la dirigencia alba con tres multas específicamente por no otorgar el trabajo convenido (multas de 60 UTM), no pagar las remuneraciones (60 UTM) y no exhibir toda la documentación exigida para fiscalizar (20 UTM).

Toda las multas que se le otorgaron a la dirigencia del club estaría rondando en una cifra total de diez millones de pesos. Rodrigo Cabezas, coordinador inspectivo, confesó que Blanco y Negro no habría entregado las liquidaciones remuneradas de los jugadores en enero, febrero, marzo, abril y mayo, respectivamente.

Si bien las instancias terminaron por resolverse para el bien de la institución, se terminaron las malas relaciones entre jugadores y directivos del club.