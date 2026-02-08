Manchester City le remontó el partido a Liverpool en los últimos minutos del encuentro para seguir en lucha por la Premier League. Los Citizens se impusieron por 2-1 con un agónico penal en Anfield.

A los 74′ minutos del partido, Dominik Szoboszlai marcó un golazo de tiro libre que dejó parado a Gianluigi Donnarumma. Resultado con el que se daba por cerrado en triunfo para los locales.

Solo 10 minutos más tarde, Bernardo Silva aprovecharía un cabezazo de Erling Haaland para marcar la igualdad del encuentro a los 84′ minutos.

A los 90+4′ el noruego volvería a participar en un gol, pero esta vez sentenciando el encuentro vía penal, tras una falta cometida por el portero Alisson.

Pese al golazo del búlgaro, a los Reds no les alcanzó para quedarse con los 3 puntos en casa tras la remontada Citizen.

Manchester City se quedó con la victoria ante el Liverpool en Anfield

Los dirigidos por Arne Slot acumulan solo una victoria en sus últimos 5 encuentros en la Primera División de Inglaterra. Situación con la que actualmente deja a su equipo fuera de competencias internacionales.

¿Qué viene para ambos en Premier?

Por el lado de los Citizens, deberán recibir a Fulham en el Etihad Stadium el próximo miércoles 11 de febrero a las 16:30 horas. Mientras que los Reds tendrán que visitar a Sunderland AFC el mismo día, pero a las 17:15 horas.

Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League

Club PJ G E P GF GC DG Pts 1. Arsenal 25 17 5 3 49 17 32 56 2. Manchester City 25 15 5 5 51 24 27 50 3. Aston Villa 25 14 5 6 36 27 9 47 4. Manchester U… 25 12 8 5 46 36 10 44 5. Chelsea 25 12 7 6 45 28 17 43 6. Liverpool 25 11 6 8 40 35 5 39 7. Brentford 25 12 3 10 39 34 5 39 8. Everton 25 10 7 8 28 28 0 37 9. Sunderland AFC 25 9 9 7 27 29 -2 36 10. Fulham 25 10 4 11 35 37 -2 34 11. Bournemouth 25 8 10 7 41 44 -3 34 12. Newcastle 25 9 6 10 35 36 -1 33 13. Crystal Palace 25 8 8 9 26 29 -3 32 14. Brighton 25 7 10 8 34 33 1 31 15. Tottenham 25 7 8 10 35 35 0 29 16. Leeds 25 7 8 10 34 43 -9 29 17. Nottingham F… 25 7 5 13 25 38 -13 26 18. West Ham 25 6 5 14 31 48 -17 23 19. Burnley 25 3 6 16 25 49 -24 15 20. Wolves 25 1 5 19 16 48 -32 8

