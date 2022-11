Martín Rodríguez es un nombre que ha sonado prácticamente en todos los Mercado de Pases del fútbol chileno desde la primera vez que dejó Colo Colo hace varios años atrás y, en el último tiempo, tampoco ha sido la excepción.

Gustavo Quinteros fue consultado por la posibilidad de que Rodríguez tenga un tercer periplo por los albos y el técnico del Cacique no escondió su deseo de poder contar con un jugador que, asegura él, siempre ha sido de su gusto.

Esta idea, eso sí, fue totalmente fustigada por Cristián Caamaño en la edición AM de Deportes en Agricultura, quien dijo que “Es increíble que piensen en un futbolista que, independiente de su calidad, cada seis meses quiere irse de donde llega”.

Rodríguez nuevamente suena para llegar a Colo Colo. | Foto: Agencia UNO

“Llegó a Colo Colo y se quería ir a los seis meses; llegó a Turquía y se fue también. En Estados Unidos a los tres meses cree Quinteros que se puede venir a Chile. Pónganse de acuerdo en qué es lo que quiere el muchacho en la vida”, complementó el periodista.

El profesional de las comunicaciones reveló que tanto una hipotética llegada de Martín Rodríguez o de Carlos Palacios al Estadio Monumental no será nada de fácil ni barata, la cual él ve casi imposible que sucedan.

“El agente de Martín Rodríguez es el mismo de Carlos Palacios y por ambos jugadores me dicen que es imposible que se muevan, salvo que Colo Colo haga una inversión muy grande y que salarialmente estamos hablando de montos que son imposibles de pagar. No sé qué es lo que pretenden llamando al futbolista permanentemente, llenándole la cabeza si después Colo Colo no hace ni el mínimo contacto”, remató.