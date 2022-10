El exjugador de la Universidad Católica, Dante Poli, no estuvo de acuerdo en el podio realizado por Luka Tudor y saltó con todo a criticar el mote goleador de Juan Martín Lucero en Colo Colo.

Colo Colo consiguió la estrella 33 en el fútbol chileno y el Cacique encontró a su goleador: Juan Martín Lucero. El Gato, solo en el torneo de Primera División, se matriculó con 15 conquistas, mientras que en la Libertadores aportó con 4 tantos en la Copa Libertadores, 4 en la Copa Chile y un gol en la Copa Sudamericana. En total, el transandino tiene, en esta campaña, 24 festejos. Sin embargo, Dante Poli no está conforme con ello.

En la realización de F90 en ESPN Chile, el ex delantero Luka Tudor comenzó a armar su podio de Colo Colo con Gustavo Quinteros en primer lugar. Luego, el exjugador albo ubicó a Lucero y cerró con Esteban Pavez.

"Lucero, el jugador que marcó la diferencia en estos últimos tres o cuatro años en el sentido de la cantidad de goles que lleva. Él sacó campeón, en gran porcentaje, a Colo Colo", esbozó Tudor. Ahí, sobre la misma, Poli con mucho enojo empezó con su relato.

"Solo lleva 15 goles, 15 goles lleva.Estamos poniendo a Lucero en una categoría que me parece absolutamente exagerada. Han puesto a Lucero como un jugador que anotó 25 goles", deslizó el ex defensa de la Sub 17.

Dante Poli no tuvo pelos en la lengua para opinar sobre la perfomance goleadora de Juan Martín Lucero (ESPN Chile).

ver también Marcelo Barticciotto felicita a Colo Colo y plantea un gran desafío para el club

Poli no terminó ahí con sus palabras. El jugador que estuvo a prueba en el Manchester United siguió prosiguió con su comentario y le entró con todo a Lucero y su cuota goleadora.

"Miren los promedios de los grandes delanteros de los campeonatos en Chile. 15 goles no es ninguno. Un centrodelantero que hizo 15 goles va a salir jugador del torneo. No me vengan con cosas tampoco. Lo digo en serio. Una súper estrella con 15 goles, paremos un poco", terminó.