La continuidad de Fernando “Tano” Ortiz en la banca de Colo Colo se convirtió en un foco de intensa controversia entre los hinchas y los medios de comunicación tras conocerse los detalles de una cláusula de salida incluida en su contrato.

Según lo revelado, el técnico argentino firmó un acuerdo por una temporada y media, pero contempla que, en caso de no clasificar a un torneo internacional, el vínculo pueda ser terminado de manera anticipada, recibiendo una indemnización de 240 mil dólares, equivalente a tres meses de sueldo.

Esta situación generó alarma sobre la estabilidad del proyecto deportivo y despertó dudas sobre el real respaldo de la directiva de Blanco y Negro hacia el estratega trasandino.

Colo Colo y Ortiz siguen luchando por entrar a un torneo internacional | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Ortiz bajo presión: Poli cuestiona posible despido anticipado

En medio de esta polémica, durante la edición de este lunes del programa ESPN F90 Chile, el exfutbolista Dante Poli expresó su postura con contundencia.

“Si Colo Colo saca al Tano Ortiz a fin de año, hará el ridículo con todas sus letras”, sentenció Poli, dejando claro que considera una salida temprana como un error mayúsculo.

“Sería una irresponsabilidad enorme haber traído a un técnico para, después de cuatro meses, ejercer una cláusula como si fuera una prueba”, argumentó.

Las declaraciones del exdefensor ponen de relieve la presión que enfrenta Colo Colo en las últimas fechas de la Liga de Primera 2025, mientras la dirigencia alba toma decisiones claves de cara a la próxima temporada.

En síntesis: