Pablo Solari fue importante en el superclásico en el cual Colo Colo venció por 4-1 a Universidad de Chile en el estadio Monumental. El Pibe provocó la acción del segundo gol albo con un tiro de distancia que sorprendió a Galíndez y le ganó el duelo por banda a Marcelo Morales.

"Veníamos mal y supimos revertirlo, sabíamos que teníamos que ser de nuevo lo que éramos, era frustrante que no nos salían las cosas, trabajamos muy bien, gracias a Dios se nos dio. Nos salió un partido increíble", dice el Pibe en TNT Sports tras el superclásico.

"Gustavo (Quinteros) siempre me pide que me juegue el uno contra uno, siento que es mi fuerte, ya sea cualquier partido siempre me pide lo mismo, que juegue el mano a mano. Por ahí me falta afinar cosas en la terminación, el último toque. El día que lo mejore podré asistir mejor a mis compañeros", agrega.

El atacante trasandino se refiere a las críticas que ha recibido: "Trato de no darle mucha bola a esa gente que dice que es hincha y para mí no lo es. Los compañeros me dan confianza, no anduve bien ante Audax, Huachipato y soy muy autocrítico. Es más, hoy me faltaron muchas terminaciones, si hubiese terminado mejor hubiésemos hecho más goles".

Solari se refiere a su posible partida al América de México y comenta su molestia, ya que vio comentarios que decían que no sentía la camiseta del Cacique: "Siempre estuve enfocado en Colo Colo, se lo hice saber a Gustavo, cuando hubo muchos rumores, hablé con él, fui, lo encaré y le dije que todo lo que se decía yo no manejaba nada, lo veía mi representante y el club. Mi cabeza estaba cien por ciento acá, estaba en Colo Colo, si me tocaba salir era una lástima, a este club lo aprecio mucho", expresa.

"Arrancamos muy bien la pretemporada, ganando la Supercopa, por ahí nos caímos un poco, nos faltaba fineza, uno de esos soy yo, soy autocrítico y me hago responsable. Pude hacer cosas mejores pero trato de trabajar todos los días al máximo. Siempre trabajo bien, por ahí cuando dicen que no siento la camiseta, te da bronca esas cosas, porque uno sabe cómo siente esta camiseta, doy todo por este equipo, por ahí no me salen las cosas, pero soy humano también, no me sale todo bien", finaliza.