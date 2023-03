Pocos días restan para que el histórico goleador de Colo Colo, Esteban Paredes tenga su partido de despedida, dándole el punto final a su gran carrera, en la que escribió una espectacular capitulo con los ‘Albos’, en la que consiguió un montón de logros tantos grupales como individuales.

En esta jornada, el ‘último ídolo’ como es reconocido por los fanáticos del ‘Cacique’ conversó con Radio ADN y habló sobre el punto negro que tuvo dentro de su paso por Colo Colo, en la que mostró toda su desilusión por lo que fue su salida del club, en la que Aníbal Mosa aparece como el gestor de dicha situación.

“Yo no soy rencoroso, yo hablé con él. A mí lo único que me dolió fue cuando salí, que fue la forma en realidad, yo le entregue mucho al club, estoy muy agradecido de Colo Colo y creo que la forma de irme no fue la correcta”, comenzó declarando Paredes,

Ahondando más en aquello, el histórico goleador de los ‘Albos’ declaró que su salida pudo forjarse de una mejor forma “son cosas que pasan, el rencor ya no está. Todos cumplimos etapas, todos cumplimos ciclos en distintas áreas y si tenía que yo cumplir un ciclo y salir de Colo Colo, yo no tenía ningún problema”.

Paredes habló sobre su gran pena en Colo Colo | Foto: Agencia Uno

Para el ‘Tanque’ esta salida de Colo Colo lo tomó muy de sorpresa, en la que explicó que en un momento conversó con Gustavo Quinteros, quien le dejó la gran posibilidad de extender su estadía por seis meses más y luego retirarse a lo grande en el equipo de sus amores.

“Si a uno la dirigencia o el entrenador le dicen ‘Esteban ya no estás en los planes, tienes que irte, busquemos una fórmula para que te quedes en el club’ yo había hablado con el profe Gustavo (Quinteros), yo no tengo problemas de que te quedes seis meses más y te retires acá”, confesó.

Finalmente, Paredes explicó que toda esa idea que le propuso el DT se fue por la borda tras el llamado que recibió, en el que le indicaron que no seguiría en el equipo ya que no estaba en los planes de la dirigencia para poder renovar, algo que no le gustó para nada por las formas en la que se dio todo esto.

“Después me encuentro con el llamado y ya saben todo lo que pasó, por teléfono me dice ‘Esteban, la directiva está vez no te va a renovar’ y ahí yo le digo, que no era el momento ni la forma de poder llamar a que tantas cosas que vivimos juntos, decirle por teléfono que ya no continuas en Colo Colo”, cerró