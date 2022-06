Ex jugador de Colo Colo, Freddy Ferragut, reapareció en los medios para hablar del Cacique y lanzó una dura crítica por la llegada de extranjeros a prueba como Alan Saldivia, Pablo Solari y Ervin Vaca, entre otros, diciendo que es una falta de respeto para los canteranos del Cacique.

Ex Colo Colo, Freddy Ferragut, lanza ácida crítica por llegada de extranjeros a prueba al Cacique: "Es una falta de respeto para los cadetes"

Desde la llegada de Gustavo Quinteros al banco de Colo Colo, se ha implementado un sistema de jugadores extranjeros a prueba que, hasta el momento y en vista de lo que terminó resultando Pablo Solari, ha resultado.

Ejemplos como el del ‘Pibe’ sobran hoy en día en el Cacique: Ervin Vaca de Bolivia, Alan Saldivia y, más recientemente, Pablo Da Silveira de Uruguay buscan su oportunidad en los albos probándose en las inferiores con la intención de poder hacer sus primeras armas en el primer equipo.

A uno que no le gusta para nada este sistema de jugadores a prueba es a Freddy Ferragut, jugador formado en las inferiores del Cacique y con pasos por los albos entre 1992-1995 y 1999-2000, quien conversó con De Fútbol Se Habla Así de DIRECTV Sports y liquidó esta idea.

Ferragut aseguró que Solari tuvo 'un buen momento'. | Foto: Agencia UNO

“Antes costaba mucho jugar en Colo Colo, estar citado ya era complejo. Los refuerzos en esa década además eran todos seleccionados, importantes. Hoy, llegan jóvenes extranjeros a prueba a Colo Colo y me parece una falta de respeto, especialmente para los cadetes”, aseguró Freddy.

Ferragut, incluso, no se quiso quedar abajo del tema del momento y habló sobre Pablo Solari, diciendo que “Tuvo un buen momento, pero lo difícil es mantener eso en un equipo grande, porque enfrenta muchas situaciones que terminan pasando la cuenta. Lo de su posible fichaje al América es difícil, le costará, es frustrante”.

¿Y Gustavo Quinteros? Ex albo responde: “Por las declaraciones que ha dado, me parece que Gustavo Quinteros está incómodo con el plantel actual. Para mí, tiene un muy buen plantel. Algunos nombres que trajo no han dado los frutos que esperaba”, cerró.