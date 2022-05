Nicolás Tagliani llegó el 2002 a Colo Colo desde Cobreloa con el cartel de figura por lo que había hecho con los loínos, sin embargo, no pudo ratificar eso en goles y en los 22 partidos que disputó con la camiseta del Cacique solo pudo anotar en una ocasión ante Santiago Morning en un ajustado triunfo albo.

El paso del argentino por el Cacique fue prácticamente sin pena ni gloria -pese a que fue parte del plantel campeón en la quiebra- y será más recordado por su cabellera rubia e infaltables risas más que por su aporte en el campo de juego.

En conversación con Las Últimas Noticias, Tagliani reveló que estuvo en Lima para ver el Colo Colo vs. Alianza, asegurando que “No me sorprende lo de Colo Colo en la Copa, lo vi ante River Plate y en Lima hasta los hinchas de Alianza me decían que debieron meterle cuatro en el primer tiempo. Pablo Solari la está rompiendo, pero a mí dame un Maximiliano Falcón en mi equipo para toda la vida”.

Bajo esa misma línea, siguió tirándole flores al central charrúa de los albos: “El uruguayo te mata, tiene presencia. Les dije a los dirigentes de Alianza Lima compra a dos Falcon y ponlos de centrales para jugar la Copa. Tiene mucho carácter, va para adelante, te pega y se hace el boludo”.

Tagliani en su paso por los albos. | Foto: Archivo

“Te pide perdón y después te pega más fuerte. Es pícaro, inteligente, maneja el campo de juego. Otro es el colorado Leo Gil. Se metió muy adentro del club, no le pesó nada la camiseta”, complementó.

El ex delantero, hoy dedicado al rubro automotriz, aseguró sentirse sorprendido por el reconocimiento del hincha albo: “La gente de Colo Colo no entendía nada cuando me vio en Lima, se extrañaron y me regalaron de todo. Iba solo al partido contra Alianza y me quedé varios días más, tuve que cambiar el pasaje de regreso, estuve como una semana allá y me seguía encontrando colocolinos”.

“Pensé que ni me iban a reconocer porque son todos chicos jóvenes, fue raro porque me reconocieron al toque, me decían de todo: Tallarín, Loco. Ahora tengo ropa de la Garra Blanca, Raza Blanca, me recordaron la ‘Colotón’ y otro se sacó el polerón me lo pasó. Quedé de amigos de un montón de pibes”, cerró.