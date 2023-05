Ex arquero de Colo Colo no mira con buenos ojos el período de mercado para el Cacique: "Se necesita de un costo grande que no sé si está en condiciones de asumirlo"

Colo Colo igualó ante Unión Española por la Fecha 14 del Campeonato Nacional 2023 y desperdició la chance de meterle presión a Cobresal, quien es el líder de la competencia con 26 puntos.

Los albos suman 23 unidades en el tercer lugar de la clasificación y están en plena lucha por el título. Sin embargo, a pesar que el Cacique no pierde desde marzo, aún está en esa búsqueda de continuar mejorando en el rendimiento.



No obstante, la primera rueda del torneo está llegando a su fin y con ello el mercado de pases en invierno ya comienza a moverse. En relación a eso, es que el ex meta albo Adolfo Nef conversó con Bolavip Chile y se le consultó si Colo Colo debe reforzarse de cara al segundo semestre.

"Es que no sé si están los medios como para poder reforzarse. Si reforzarse con gente que realmente haga diferencia se necesita de un costo grande que no sé si Colo Colo está en condiciones de asumirlo, las cosa pasa por ahí. No es fácil conseguir refuerzos como para que reviertan la cosa y que no sea un valor considerable", sostuvo.

El cuadro albo empató con Unión Española el pasado sábado | Foto: Photosport

Por otra parte, Nef también tuvo palabras para lo que ocurre con Brayan Cortés en los albos y lo declarado por Eduardo Berizzo, quien señaló que si no juega en el equipo dirigido por Gustavo Quinteros no será convocado a la selección

"Yo no diría que estamos faltos de arquero, pero tomar ya una posición con Brayan no creo que sea adecuada. No sé cuando hay nominación nueva, entonces va a depender un poco de eso, si lo de Brayan se puede dar vuelta. Ahora, mientras De Paul lo esté haciendo bien va a tener que permanecer ahí, pero en el fútbol nunca se sabe", añadió.



Por último, el ex meta tuvo palabras para el desempeño de Damián Pizarro, el cual aún no puede romper la racha de no convertir con la camiseta alba y si le está pesando la camiseta.

"Es que no sé si le esté pesando a Pizarro, porque pese a que se le ha dado continuidad, le ha faltado el gol. Obviamente cuando es un centrodelantero se necesita que, además de hacer lo que hace, tenga gol. También vamos al aspecto de las rachas, los goleadores son medios así. De repente le entran todas y de repente ninguna, pero en el análisis global lo ha hecho bastante bien y por eso ha sido ratificado todo el tiempo", cerró.